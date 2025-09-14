14 de septiembre de 2025 Inicio
Juntos por Tomy: la campaña para ayudar a un adolescente a reunir u$s1,2 para tratar su leucemia

Tomás Musso tiene 16 años y desde 2020 sufre leucemia linfoblástica aguda tipo T, que ya le causó dos recaídas. Debido a una mutación que no puede combatirse en el país, debe continuar con una terapia en el exterior.

Tomás Musso tiene 16 años y sufre leucemia linfoblástica aguda tipo T.

Tomás Musso, un joven argentino de tan solo 16 años, lanzó una campaña para reunir más de un millón de dólares para realizarse un tratamiento frente a la leucemia linfoblástica aguda tipo T, que sufre desde 2020. Este año tuvo su segunda recaída y su familia y amigos impulsan una colecta solidaria para costear el tratamiento, que incluye un costoso viaje a Singapur y que debe iniciar en menos de 15 días.

En el video difundido en redes sociales para dar a conocer la colecta, contó que atravesó por tratamientos con quimioterapia, que le trajeron varias complicaciones y le causaron una discapacidad motora y pulmonar. A pesar de un pronóstico poco alentador, logró recuperarse y completar la terapia.

"En 2023 tuve mi primera recaída y, gracias a un trasplante de médula que me donó mi papá, pude volver a vivir una vida casi normal: ir al colegio, ver a mis amigos, salir de vacaciones. Aunque ya no pude volver a jugar al fútbol, aprendí a superar cada obstáculo", relató.

Sin embargo, este año tuvo su segunda recaída, con un leucemia que se volvió más agresiva a través de una mutación genética que los tratamientos convencionales en Argentina no pueden controlar.

"Mi única esperanza es un tratamiento en el exterior llamado CAR-T, una terapia celular que modifica mis propios linfocitos para atacar las células cancerosas, seguido de un nuevo trasplante de médula. Es un tratamiento altamente especializado y muy costoso: más de u$s1.200.000, además de los gastos de viaje y estadía, posiblemente en Singapur", describió.

"Necesito iniciar el tratamiento en menos de 15 días. Por eso recurro a vos: porque cada ayuda, cada difusión y cada colaboración es fundamental para darme esta nueva oportunidad de vida", concluyó.

Además, este sábado, el joven reapareció en las redes para agradecer por la colaboración que recibe gracias a la difusión de la colecta, y contó que en las primeras 24 horas lograron juntar el 15% del objetivo, que equivale a u$s180 mil. "Todavía falta mucho camino por recorrer, pero cada aporte que nos llega, nos acerca más al objetivo. ¡Gracias por todo el apoyo!", expresó a través de su cuenta de Instagram.

Cómo colaborar con Tomás Musso, el joven de 16 años que necesita u$s1,2 millón para tratar su leucemia

La familia de Tomás dio a conocer los siguientes alias para recibir donaciones, tanto desde Argentina como desde cualquier parte del mundo, a nombre de Patricia Andrea Villoslada:

  • juntosportomy2025 (Banco Galicia)
  • juntosportomymp (Mercado Pago)
  • @juntosportomy (Paypal)
