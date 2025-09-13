Thiago Medina lucha por su vida: publicaron las imágenes del auto que lo chocó

El mediático iba en su moto a gran velocidad y aparentemente el otro conductor hizo una maniobra en contramano.

Según los primeros testigos el joven llevaba casco y el automovilista habría hecho una mala maniobra.

Thiago Medina, exparticpante de Gran Hermano , sigue en estado "reservado" y lucha por su vida, después que chocó con su moto contra un auto que quedó abollado por el impacto.

Hoy se conocieron las imágenes del rodado y el vehículo Chevrolet Corsa con que el joven impactó de lleno. Estaba conducido por José Fernando Córdoba, de 40 años, que asistió a Medina en el lugar.

Si bien no se conoce que haya cámaras en el lugar, hoy declaró una testigo que habló de una maniobra en contramano del conductor y que Medina iba a gran velocidad , y con casco.

El automóvil quedó abollado en su lateral trasero derecho donde habría sido la colisión. Todo ocurrió este sábado a las 19:30, según los testigos, en calle San Martín y La Providencia, en Moreno.

La investigación de la causa quedó a cargo de la UFI N°1, a cargo del fiscal Leandro Ventricelli, de Moreno , y ya se tomaron las primeras declaraciones testimoniales por lesiones culposas . Hasta ahora no hay detenidos.

Thiago y Daniela con sus gemelas Redes Sociales

Thiago sigue en estado "reservado"

Como consecuencia del siniestro, Thiago Medina fue operado de urgencia: le extirparon el bazo, tiene comprometido un pulmón y su estado sigue de salud sigue siendo "reservado". Sigue en terapia intensiva.

Medina trascendió en los medios por su participación en el reality de Telefe, en la edición 2023, en donde formó pareja con Daniela "Pestañela" Celis, con quien tuvo gemelas, de casi dos años. Los famosos se separaron este 2025 por diferencias en la relación y ella se quedó a cargo de las menores.