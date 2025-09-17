17 de septiembre de 2025 Inicio
Apareció el hombre que chocó contra Thiago Medina: "Está muy nervioso, se siente culpable"

El ex-Gran Hermano 2022-23 quedó en terapia intensiva tras el accidente y la conductora Georgina Barbarossa consiguió la palabra de José Fernando Córdoba.

Thiago Medina sufrió un duro accidente mientras manejaba su moto el pasado viernes.

Marcos Ginocchio y Tato Algorta protagonizarán una serie tras ganar Gran Hermano﻿.
Llega una serie con los campeones de Gran Hermano: qué harán Marcos Ginocchio y Tato Algorta

En diálogo con el programa televisivo A la Barbarossa, el hombre que ayudó a Thiago Medina contó que pudo hablar con José Fernando Córdoba, quien manejaba el auto contra el que chocó el ex-Gran Hermano. "Él reconoce que hizo la maniobra, y dice que puso todas las luces, pero hizo una maniobra prohibida. No se puede doblar a la izquierda en una ruta de doble mano. Que haya puesto las luces no es un atenuante", expresó en un primer lugar.

Con respecto a la reacción de Córdoba tras lo que sucedió, reveló: "Él tiene miedo de que lo rechacen o que tomen represalias en su contra. Él está shockeado, está muy ansioso, muy nervioso. Se siente culpable. Dice 'no puedo dormir desde que sucedió el hecho'". De esta manera, intentó llevar la conversación a un clima de conciliación para evitar el repudio generalizado.

Embed - EXCLUSIVO: un testigo relata cómo fue el accidente de Thiago Medina | #ALaBarbarossa

En lo que refiere a la causa judicial, todavía no se ha presentado ninguna denuncia y se deberá esperar para conocer cuál es el desenlace oficial para esta historia. Por el momento, la familia de Thiago Medina se encuentra con fuertes pedidos de mantener la cadena de oración con el objetivo de recuperar la vida del joven de 22 años.

Alberto Cormillot lanzó un esperanzador análisis sobre la salud de Thiago Medina: "Puede vivir"

El médico Alberto Cormillot lanzó un esperanzador análisis sobre la salud de Thiago Medina y sembró una luz de esperanza para que el ex-Gran Hermano 2022-23 consiga recuperarse y así pueda criar a las dos hijas que tuvo con Daniela Celis hace pocos meses.

Alberto Cormillot Thiago Medina
Alberto Cormillot se encargó de explicar cómo puede vivir Thiago Medina sin bazo.

