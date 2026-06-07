El desplante de Kim Kardashian a un expiloto de Fórmula 1 y un incómodo momento con su guardaespalda

El actual comentarista para un reconocido medio de Reino Unido se acercó a la novia de Lewis Hamilton para obtener unas palabras, pero ella prefirió ignorarlo. “No me empujes”, le reclamó la exfigura de la máxima categoría al personal de seguridad personal de la mediática.

El Gran Premio de Mónaco contó con la presencia de una de las megaestrellas como Kim Kardashian que se llevó todas las miradas por su figura, pero protagonizó un lamentable momento con una exfigura de la Fórmula 1, Martin Brundle .

La empresaria es la actual pareja del piloto de Ferrari, Lewis Hamilton, se volvió viral en las redes sociales por ignorar al histórico piloto de la máxima categoría y que actualmente es uno de los importantes periodistas de la cadena Sky Sports, a quien dejó hablando solo.

Todo ocurrió en la previa de la largada en Montecarlo cuando comentarista británico se acercó hasta donde estaba la influencer, rodeada de sus guardaespaldas, e intentó cruzar algunas palabras. “Kim, Martin Brundle de Sky F1. ¿Cómo estás hoy?” , consultó con total respecto intentando tener unas palabras de la empresaria caminaba junto a su círculo íntimo.

Lejos de tomarse dos segundos para responder, K im lo miró, mantuvo su sonrisa, pero rápidamente le corrió la cara y empezó a hablar con uno de sus allegados. En ese instante, se lo escucha a Brundle reclamarle al personal de seguridad de la mediática que no lo empuje.

“No hace falta que me empujes, amigo”, se lo escucha reclamar al comunicador durante el vivo del medio de británico, cuando al mismo tiempo, indica que “normalmente la gente charla un rato con nosotros”.

Cuando Brundle intentó insistir para saber si estaba disfrutando de la Fórmula 1, la modelo le hizo un gesto con el dedo dando a entender que no iba a hablar con él y continuó su marcha junto a su hermana, Khloé. “Bueno, parece que hoy no tenemos ganas de hablar. Yo me imaginaba que tal vez sí lo harían”, lanzó el británico de 67 años frente al micrófono, tomando el momento con humor antes de buscar a otro entrevistado.

Embed Kim Kardashian blasted by Formula 1 fans as ‘rude’ after ignoring famed F1 reporter Martin Brundle before her security guards push him away.



“Kim, Martin Brundle Sky F1 how are you today?…Urh you don’t need to push me mate!” pic.twitter.com/4W0UfGdeDB — Oli London (@OliLondonTV) June 7, 2026

El beso de Lewis Hamilton con Kim Kardashian que confirma el romance

El romance entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian quedó confirmado en febrero de este año cuando la pareja asistió y se mostró por primera vez en público en la final del Super Bowl. Entre sonrisas, tomados de la mano y con un beso, dieron por confirmada la relación.

La socialité y el multicampeón estuvieron sentados en una suite VIP del Levi's Stadium de Santa Clara para vivir el encuentro entre New England Patriots y Seattle Seahawks, donde fueron captados por cámaras mientras mantenían una “amistosa conversación”, lo que avivó aún más la atención mediática sobre su relación.

Minutos antes del inicio del encuentro, las cámaras de la transmisión encontraron a la pareja charlando relajados y rápidamente se volvieron virales, ya que después fueron vistos dándose un beso, lo que confirmó que están más enamorados que nunca y no quieren ocultar el amor, siendo esta la primera aparición en público.