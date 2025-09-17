Daniela Celis fue a Luján para pedir por Thiago Medina y dejó una preocupante advertencia: "Días difíciles"

La ex-Gran Hermano visitó la Basílica de Luján, donde le pidió a la Virgen que el joven se recupere y vuelva con sus hijas. "Voy a orarte cada día que pase", prometió.

Daniela Celis visitó la Basílica de Luján para pedir por la salud de Thiago Medina, quien permanece internado en terapia intensiva tras sufrir un accidente con su moto, y agradeció el apoyo constante de familiares, amigos y seguidores, ya que "se vienen días difíciles".

Mara Celis, hermana de la ex Gran Hermano, compartió este martes una foto donde se ve a la influencer ingresando a la Basílica. "Les agradecemos mucho todo el apoyo, se vienen días difíciles pero siempre con fe. Fuerza T", expresó. Luego, esa imagen fue reposteada por Daniela, quien agregó su propio mensaje.

"Te rezo, te hablo; le imploro a Dios, a la Virgen y a todos los santos, ángeles, arcángeles, seres de luz que sanes pronto y vuelvas con nuestras hijas. Voy a orarte cada día que pase", sostuvo, hablándole directamente a su expareja y padre de sus gemelas Laia y Aimé.

"Mi alma, cuerpo, mente y energía están con vos, en cada segundo del día. Cada parte médico se me acelera el corazón, cada noche que pasa es eterna. Tus hijas me dan fuerzas, la gente me contiene; cada mensaje, cada oración, todo ayuda para pelearla con vos", remarcó.

Luego, Daniela le dedicó unas palabras a sus seguidores y a las personas que están cerca de ellas y de sus hijas en estos momentos. "Gracias a todos por estar con nosotras. No me siento sola", afirmó. Este martes, en un móvil con Intrusos, contó que fue ese apoyo el que le permitió viajar a Luján.

"Me siento muy contenida. Con Nacho estoy en el hospital, también La Tora, Mora... Él no se va de casa desde que se enteró del accidente. Está todo el tiempo ayudándome con las nenas, conteniéndolas, bañándolas, dándoles de comer", señaló en relación a Nacho Castañares, amigo desde Gran Hermano y padrino de sus hijas.

"Le dije si podía ir a Luján. 'Quedate un rato con ellas, así puedo ir a rezar y sentirme un poco más cerca'. Muchísimas gracias desde el interior", contó, conmovida. También reveló que visitó a Thiago en terapia intensiva "una sola vez", el domingo, y solo por unos pocos minutos.

"Yo quería que escuchara de mi voz que las niñas estaban bien, porque yo sé que estaba preocupado por ellas. Yo lo siento, yo lo sé. Le dije que hay un montón de familia y amigos que nos están ayudando, que no estamos solas, que se quede tranquilo, que se tome su tiempo, que él es fuerte, que tiene un corazón inmenso", concluyó.