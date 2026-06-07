IR A
IR A

La emotiva interpretación de Encuentro con un ángel amateur de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado para despedir al Indio Solari

Después que se conociera la triste noticia del fallecimiento del ícono del rock nacional, su última banda cantó este hit que no es uno más, sino que es considerado como premonitoria y de despedida del artista donde reflexiona sobre su propia mortalidad, su salud y el final de su carrera sobre los escenarios.

Indio Solari falleció a los 77 años en su casa en Parque Leloir.

Indio Solari falleció a los 77 años en su casa en Parque Leloir.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se presentaron en el predio ferial de Comodoro Rivadavia este sábado por primera vez después de la decisión de no cancelar su concierto tras conocerse la muerte del Indio Solari, donde rindieron un emotivo homenaje, pero que con Encuentro con un ángel fue una presentación que se vivió a flor de piel.

Te puede interesar:

El último adiós al Indio Solari: aparecieron las primeras fotos de la intimidad del velorio

Al salir al escenario, los músicos se pararon frente al público, se abrazaron y se largaron a llorar mientras la gente coreaba “Olé, olé, olé, Indio, Indio”. En medio de todas las interpretaciones de los hits, hubo una que se llevó toda la carga emotiva, tanto arriba del escenario como abajo ya que no fue uno más.

Encuentro con un ángel amateur, un single compuesta por Carlos Alberto Solari, no es una más, sino que es considerada una canción premonitoria y de despedida debido a su fuerte carga introspectiva, donde el artista reflexiona sobre su propia mortalidad, su salud y el final de su carrera sobre los escenarios.

Los músicos cantaron en vivo cargados de emoción y en la pantalla siempre con la imagen presente del Indio y haciendo dúo con el propio ídolo de la cultura nacional. Además, los fanáticos no pudieron contener las lágrimas de lo que significa cada una de las palabras.

Una vez finalizada la interpretación, Pablo Sbaraglia no pudo contener las lágrimas y se quebró: se lo pudo ver tapándose la cara y darse vuelta rápidamente para descargar la tristeza que lo interpelaba y el resto de los artistas que intentaron no derramar alguna lágrima bajo una resonante ovación de más de 7000 personas que colmaron el predio de Comodoro.

Embed

En dicho tema, presentado de manera virtual en 2021, Indio repite en varias oportunidades la frase “Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando”, interpretado como una renuncia abierta a las masivas “misas ricoteras” presenciales debido a sus problemas de salud.

El último adiós al Indio Solari: miles de fanáticos pasaron la madrugada en Villa Domínico

Si bien el velatorio del Indio Solari para todo el pueblo estaba pactado para este domingo, la despedida comenzó mucho antes. Miles de fanáticos fueron llegando al Parque Los Derechos del Trabajador de Villa Domínico, en Avellaneda, el sábado para asegurarse un lugar en la fila y que significará el último adiós al artista más convocante de la historia del rock argentino.

Con el correr de las horas, los alrededores del predio fueron adquiriendo una imagen familiar para cualquier seguidor del Indio. Banderas llegadas desde todos los rincones del país, bombos, equipos de música, parrillas improvisadas sobre la vereda y grupos de familais y amigos compartiendo la noche transformaron la vigilia en una escena que remite inevitablemente a las jornadas previas de los míticos recitales ricoteros.

Las canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sonaron durante toda la noche. Hubo abrazos, brindis, bailes y hasta pequeños pogos espontáneos cada vez que algún parlante hacía sonar clásicos como "Ji ji ji", "Juguetes perdidos" o "Un ángel para tu soledad". El dolor por la muerte del músico convive con una celebración colectiva de su legado, en un clima que muchos describen como la última misa ricotera.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se brindaron al dolido público en Comodoro Rivadavia.

Emotivo show de Los Fundamentalistas en Comodoro Rivadavia: homenaje al Indio Solari entre lágrimas y abrazos

Último adiós al Indio Solari: hasta qué hora se podrá ingresar al predio de Villa Domínico para despedir al ídolo del rock

Último adiós al Indio Solari: hasta qué hora se podrá ingresar al predio de Villa Domínico para despedir al ídolo del rock

La figura del Indio Solari volvió a estar presente en River en el recital de Lali.

El emotivo homenaje de Lali al Indio Solari con Ji ji ji: el pogo más grande del pop argentino

Villa Domínico ya vive la última misa ricotera: miles de fanáticos esperan despedir al Indio Solari

La última misa ricotera: miles de fanáticos pasaron la madrugada en Villa Domínico para despedir al Indio Solari

ultimo adios al indio: adelantaron la apertura de los accesos y comenzo la masiva despedida del idolo popular
play

Último adiós al Indio: adelantaron la apertura de los accesos y comenzó la masiva despedida del ídolo popular

play

Cecilia Moreau, sobre la despedida del Indio Solari: "Milei negó el Congreso por una cuestión ideológica"

últimas noticias

Crece la cantidad de locales comerciales vacíos en la Ciudad: cuáles son las zonas más afectadas

Crece la cantidad de locales comerciales vacíos en la Ciudad: cuáles son las zonas más afectadas

Hace 17 minutos
Miles de fanáticos del Indio Solari, congregados en Villa Domínico para su despedida.

El adiós al Indio Solari, entre críticas de los fanáticos contra el Gobierno

Hace 22 minutos
El 21 de junio Colombia llevará a cabo su balotaje para elegir presidente. 

Un nuevo felino en América: del león argentino al tigre colombiano

Hace 27 minutos
Axel Kicillof, sobre la despedida del Indio Solari: Se está desarrollando en calma y en paz

Kicillof, sobre la despedida del Indio: "Se está desarrollando en calma y en paz"

Hace 32 minutos
El impactante mural en Villa Fiorito para homenajear al Indio

El impactante mural en Villa Fiorito para homenajear al Indio

Hace 41 minutos