IR A
IR A

Thiago y Daniela tuvieron una acalorada pelea antes del accidente: "Él se fue de allí"

Los ex-Gran Hermano 2022-23 discutieron poco antes de lo que fue el choque del joven de 22 años que lo dejó en terapia intensiva.

Thiago y Daniela tuvieron una fuerte pelea justo antes del accidente.

Thiago y Daniela tuvieron una fuerte pelea justo antes del accidente.

Captura Telefe

Los ex-Gran Hermano 2022-23 Thiago Medina y Daniela Celis tuvieron una acalorada pelea en la previa al duro accidente del joven de 22 años con su moto y ahora todo parece tomar un nuevo sentido luego de conocerse información sensible sobre las horas previas al choque.

Thiago Medina sufrió un duro accidente con su moto.
Te puede interesar:

Preocupa el nuevo parte médico de Thiago Medina: "Permanece internado en terapia intensiva"

A través del programa televisivo Puro Show revelaron: "Esa noche se juntaron Daniela y Thiago, parece que hubo una discusión y él se fue con la moto de allí". De esta manera, él habría decidido subirse a su transporte enojado y esto deja un mensaje de concientización para todos aquellos que también poseen un vehículo similar.

Con respecto al momento en el que Celis se enteró de lo sucedido, agregaron: "Ella insistió, insistió, insistió, hasta que finalmente la atendieron y ahí se enteró de que había tenido un accidente". Todo esto es lo que parece haber motivado a una madre desesperada para una pronta recuperación del padre de sus hijas, ya que dieron a entender que se siente culpable de lo sucedido.

Embed - PURO SHOW - PROGRAMA 15/09/25 - THIAGO MEDINA LUCHA POR SU VIDA TRAS UN TRÁGICO ACCIDENTE EN MOTO

Preocupa el nuevo parte médico de Thiago Medina: "Permanece internado en terapia intensiva"

Thiago Medina, el ex-Gran Hermano 2022-23, continuará en la terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, lo que llena de preocupación a todos en redes sociales luego de lo que había sido una esperanzadora publicación de Daniela Celis, su expareja y madre de sus dos hijas.

Thiago Medina
Thiago Medina sufri&oacute; un duro accidente con su moto.

Thiago Medina sufrió un duro accidente con su moto.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Thiago Medina junto a Camila Deniz, una de sus hermanas.

Las hermanas de Thiago Medina revelaron cómo sigue su salud: "Creemos mucho en Dios"

Daniela Celis sorprendió con sus palabras vinculadas a la salud de Thiago Medina.

Daniela preocupó a todos con su revelación sobre la salud de Thiago: "La familia les va a decir algo..."

Thiago Medina tuvo un accidente en la moto el viernes pasado sobre la Ruta 7

Difundieron un nuevo parte médico de Thiago Medina: "Pronóstico reservado"

Thiago Medina tiene 22 años y es padre de dos nenas de un año y 9 meses

Mientras Thiago Medina lucha por su vida, arrancan las pericias y se abre la causa por el accidente

MasterChef Celebrity ﻿se quedó sin una de sus figuras de forma sorpresiva.
play

Telefe despidió a una participante de MasterChef Celebrity antes del estreno: qué pasó y quién la reemplazará

Thiago Medina se hizo conocido tras su paso por Gran Hermano 2022-23﻿.

Esperanzador parte médico de Thiago Medina: "Tiene una leve mejoría"

últimas noticias

Video: cacerolazos en varios puntos de la Ciudad durante la cadena nacional de Javier Milei

Video: cacerolazos en varios puntos de la Ciudad durante la cadena nacional de Javier Milei

Hace 30 minutos
Presupuesto 2026: los principales anuncios de Javier Milei en cadena nacional.

Presupuesto 2026: los principales anuncios de Milei en cadena nacional

Hace 42 minutos
En la previa de la marcha federal, el Gobierno anunció un aumento para universidades y salud en el Presupuesto 2026.

En la previa de la marcha federal, Milei anunció un aumento para universidades y salud en el Presupuesto 2026

Hace 54 minutos
Presupuesto 2026: el Gobierno anunció un aumento en las partidas de jubilaciones y pensiones por discapacidad.

El Gobierno anunció un aumento en las partidas de jubilaciones y pensiones por discapacidad

Hace 56 minutos
La Policía de Córdoba intervino por el hecho.

Tragedia en Córdoba: un alumno realizaba actividad física, se descompensó y murió

Hace 1 hora