Thiago y Daniela tuvieron una acalorada pelea antes del accidente: "Él se fue de allí" Los ex-Gran Hermano 2022-23 discutieron poco antes de lo que fue el choque del joven de 22 años que lo dejó en terapia intensiva.







Thiago y Daniela tuvieron una fuerte pelea justo antes del accidente. Captura Telefe

Los ex-Gran Hermano 2022-23 Thiago Medina y Daniela Celis tuvieron una acalorada pelea en la previa al duro accidente del joven de 22 años con su moto y ahora todo parece tomar un nuevo sentido luego de conocerse información sensible sobre las horas previas al choque.

A través del programa televisivo Puro Show revelaron: "Esa noche se juntaron Daniela y Thiago, parece que hubo una discusión y él se fue con la moto de allí". De esta manera, él habría decidido subirse a su transporte enojado y esto deja un mensaje de concientización para todos aquellos que también poseen un vehículo similar.

Con respecto al momento en el que Celis se enteró de lo sucedido, agregaron: "Ella insistió, insistió, insistió, hasta que finalmente la atendieron y ahí se enteró de que había tenido un accidente". Todo esto es lo que parece haber motivado a una madre desesperada para una pronta recuperación del padre de sus hijas, ya que dieron a entender que se siente culpable de lo sucedido.

Embed - PURO SHOW - PROGRAMA 15/09/25 - THIAGO MEDINA LUCHA POR SU VIDA TRAS UN TRÁGICO ACCIDENTE EN MOTO

Mientras Medina continúa internado en grave estado, se conocieron las imágenes del accidente que el ex-Gran Hermano sufrió el viernes en el partido bonaerense de Moreno, cuando manejaba su moto y fue impactado por un auto. Tras esto,quedó muy comprometido con su salud y así lo expuso la madre de Celis: " De la cuarta a la novena costilla rotas, pulmón perforado, drenaje por derrame de sangre, bazo extirpado, clavícula rota e hígado perforado".