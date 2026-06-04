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Filtraron un video de un ex Gran Hermano a los besos con una influencer: ¿nuevo romance?

Las imágenes del hermanito junto a una mujer rápidamente se viralizaron y a pesar de mostrarse muy cómodo con la joven en las redes no lo perdonaron, "que asco", escribió un usuario.

Las imágenes del beso encendieron las redes sociales.
Las imágenes del beso encendieron las redes sociales.

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, volvió a quedar en medio de la escena mediática luego de que se viralizara un video donde está besando de manera apasionada a una influencer, lo que despertó rumores de un nuevo romance tras su separación de la madre de sus hijas, Daniela Celis.

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En menos de un año, el ex hermanito apostó por todos los emprendimientos posibles para generar una entrada de dinero extra, desde la generación de contenido para adultos hasta la venta de artículos importados: álbumes y figuritas oficiales del Mundial 2026.

En las últimas horas, Thiago se mostró con Brenda Rodríguez, una influencer que reúne a miles de seguidores en Kick e Instagram. Él mismo subió el material a redes sociales y escribió "Cita exprés". En las imágenes se los puede ver a los dos en el medio de un sillón, muy cerca y a los besos.

Si bien lo que más trascendió fue el clip de los besos apasionados, lo cierto es que Thiago en el video también charló sobre su vida y sus intereses. Al pasar los minutos, el chat empezó a arder, los usuarios que veían el vivo pedían que se dieran un beso en la boca y ellos cumplieron. El beso hot quedó plasmado en una imagen que recorrió toda la red.

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Las imágenes rápidamente ocasionaron una ola de mensajes dedicados al ex de Pestañela. Por un lado estaba el público que celebraba que esté rehaciendo su vida con otra mujer, y otros que lo cuestionaron sin piedad. "Qué asco", escribió un usuario.

A diferencia de otras mujeres con las que fue vinculado, esta vez Thiago no salió a desmentir los rumores sobre Brenda, lo que deja abierta la posibilidad de que se trate de un nuevo amor en su vida.

Thiago Medina y la venta de artículos importados para llegar a fin de mes

El influencer, con gran presencia en las redes, abrió una nueva cuenta de Instagram para comprar y vender artículos importados, entre ellos álbumes y figuritas de una reconocida marca italiana. Además, también comercializa celulares, entre otros productos tecnológicos.

"Entrega personal de 20 álbumes para el Mundial", escribió el influencer para promocionar su nuevo emprendimiento. Por lo visto, el negocio marcha bien, ya que publicó un video donde mostró una caja repleta de productos antes de encontrarse con un cliente y concretar una entrega. "Vamos a entregarle los álbumes para revender. Ya estamos llegando y vamos a ver qué sale", comentó mientras se dirigía al encuentro.

Cuando se encontró con el comprador, Thiago no dudó en agradecerle y preguntarle cómo descubrió su pagina. "Lo vi por Instagram", respondió, y luego se refirió a la confianza que le daba que Thiago se encargue personalmente de la entrega. "Bien ahí que lo entregás vos, más confianza. Ahora probamos con 20, pero más adelante pedimos más", confirmó el cliente.

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