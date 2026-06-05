Las dos competidoras de la Generación Dorada tuvieron una acalorada discusión con terribles acusaciones. Una de ellas terminó llorando.

Otra pelea sacude la casa de Gran Hermano. Esta vez, Nenu López y Luana Fernández tuvieron una tensa discusión que dejó al borde del colapso a todos los participantes. Las polémicas imágenes se viralizaron y fueron furor entre los televidentes.

Todo comenzó cuando Nenu, que tiene menos de un mes en el reality, estaba reclamando por unas prendas que no encontraba y apuntó directamente a Luana, quien las habría escondido en distintas partes de la casa. Su advertencia fue contundente: "Tenés 24 horas para devolvérmela", lanzó sin tapujos.

Luana, lejos de quedarse callada, respondió de manera efusiva: "No tengo nada, Nenu. Todo te lo llevé para allá. Lo primero que hiciste cuando entraste fue decirme que era una chorra. Eso habla más de vos que de mí".

LUANA ARRASTRÓ A NENU Nenu: "Devolveme lo que me robaste, tenés 24hs o voy a reaccionar yo" Luana: "No tengo nada, buscá y revolveme las cosas como te hice yo. Llorás? Donde entraste mi amor? Estás en Gran Hermano, esto no es el bailando, si entraste bancatela" Nenu: "No… pic.twitter.com/Kiif6O86xC

Ante la desafiante respuesta, la rubia redobló la apuesta: "Dije que eras una chorra y que eras una atrevida". Cuando parecía que el cruce de palabras había llegado a su peor momento, Luana gritó: "Hablá más fuerte, porque con esa voz de pito no se escucha nada de lo que decís". Nenu, por su parte, involucró a otro jugador: "Con esta voz de pito me quedé con tu chico".

En ese momento, Nigro se metió y trató de llevarse a Nenu de la habitación, quien salió enojada y llorando mientras preguntaba dónde estaba su ropa. Luana la buscó y, al verla llorar, le dijo sin piedad: "¿Estás llorando? ¿Sabes a dónde entraste? A Gran Hermano". La pelea rápidamente dividió las aguas entre los televidentes que apoyaron a Luana y aquellos que respaldaron a Nenu y su fugaz relación con Zunino.

Nenu y Zunino: nació un nuevo amor en Gran Hermano

Franco Zunino, quien ingresó a la casa con novia y dentro del reality tuvo un fugaz amorío con Luana Fernández, parece que dio rápidamente vuelta la página y encontró dónde refugiarse, ya que estuvo a los besos con una de las hermanitas que ingresaron recientemente: Nenu López.

La joven entró al programa en la fase de repechaje y, desde su llegada, se mostró muy cercana al oriundo de Berazategui con buena onda, mucha química y confianza entre ambos. Ahora quedó más que demostrado que había algo más: aprovecharon cuando se fueron a bañar juntos y se mostraron a los besos y gestos apasionados.

El joven le sacó charla sobre el juego que está teniendo su compañera y ella no lo tomó de la mejor manera. "Qué peleador que sos", le reprochó, y se confesó de una charla que tuvo con Zulli: "Yo confiaba en vos porque todo el mundo me tiraba la mala y que…".

En ese instante, Franco la interrumpió con un: "¿Te caigo bien?". López respondió afirmativamente, pero la situación fue interrumpida por Cinzia, quien quería entrar al baño. Antes de salir, el hermanito se animó y se dieron un beso más que apasionado.