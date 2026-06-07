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Cinco libros claves para descifrar el mito del Indio y Los Redondos

Una selección de biografías, entrevistas y memorias reconstruyen la historia, los mitos, el fenómeno contracultural y las rupturas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, sumergiéndose en el universo creativo del Indio Solari y el legado de la banda más influyente del rock argentino.

Lectura obligada para fanáticos y quienes les interese sumergirse en la cultura ricotera.

Lectura obligada para fanáticos y quienes les interese sumergirse en la cultura ricotera.

Para los fanáticos y para todo aquel que quiera sumergirse en el universo creativo del Indio Solari y el legado de la banda más influyente del rock argentino, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, hay cinco libros que son de lectura obligatoria. Recuerdos que mienten un poco. Memorias en conversaciones; Fuimos reyes; La última noche de Patricio Rey; El hombre ilustrado y Solos y de noche están plagados de biografías, entrevistas y memorias que reconstruyen la historia del fenómeno ricotero.

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La autobiografía más completa del Indio Solari la hizo su amigo Marcelo Figueras. En largas charlas con el escritor y periodista recopiló Recuerdos que mienten un poco. Memorias en conversaciones con Marcelo Figueras (Sudamericana, 2019) donde Carlos Alberto repasa su infancia, el nacimiento de Los Redondos, el vínculo con Skay Beilinson y la Negra Poli, la relación conflictiva con la prensa y el fenómeno social que rodeó a la banda.

También habla de su etapa solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y sobre "Mr. Parkinson", la enfermedad que padeció por diez años.

Recuerdos que mienten un poco - Marcelo Figueras

En 2015 la Editorial Planeta sacaba otra obra fundamental para entender la mística ricotera. Fuimos Reyes de Mariano Del Mazo y Pablo Perantuono se construyó en base a más de 70 entrevistas que van desde el ascenso de Los Redonditos de Ricota en el circuito under hasta convertirse en una banda de que colmaba estadios.

La obra se mete de lleno en la compleja relación entre el Indio Solari, Skay Beilinson y Poli, poniendo foco en las tensiones internas que terminaron por separarlos. Es una de las investigaciones más completas sobre el universo ricotero que combina rigor periodístico con relatos inéditos y un análisis cultural que ayuda a comprender la magnitud del fenómeno nacional.

Fuimos Reyes- nueva edición

Los más ricoteros siempre guardaron la esperanza de que se vuelvan a juntar pero en 2001 fue la ruptura definitiva y la crónica de esa separación la cuenta con lujo de detalles Martín Correa en La última noche de Patricio Rey (Gourmet Musical, 2021). Junto a Humphrey Inzillo y Pablo Marchetti, recuperan la extensa entrevista realizada al Indio, Skay y Poli el 30 de octubre de 2001 para la revista La García, pocas horas antes de la pelea clave aquella noche en Palermo Viejo.

La última noche de Patricio Rey

Otra de las obras fundamentales para entender el fenómeno ricotero es la que escribe Gloria Guerrero. En vez de clavar la típica biografía, se metió de lleno en cómo arrancaron y crecieron Los Redondos en medio de la coyuntura política y cultural de La Plata y Buenos Aires. Cuenta las primeras misas ricoteras, cómo se fue armando la mística y cómo esa banda de culto terminó explotando en fenómeno popular. Más que poner el foco solo en el Indio, pinta el entramado colectivo que dio vida a la leyenda.

El hombre ilustrado - Gloria Guerrero

La última de las obras indispensables para entender el fenómeno del Indio y Los Redondos la escribieron Daniel Meroni y Germán Rimancus y la publicó la editorial Troupe Comunicación en septiembre de 2018. Este tomo de Solos y de Noche: crónicas de Patricio Rey es una joyita para coleccionistas y ricoteros de alma. Mete fotos nunca vistas, afiches de Rocambole, entradas viejas y listas de temas originales, todo para dejar testimonio de la magia que se vivía en los recitales, tanto arriba como abajo del escenario.

Solos y de Noche

Bonus track

En 2017 el Indio se mandó su primera jugada oficial en el mundo editorial con Escenas del delito americano, una novela gráfica junto a los dibujos de Serafín donde el lector se puede sumergir en ese universo místico y sombrío de Carlos Alberto. El material rescata pedazos de un manuscrito oscuro y distópico que el Indio venía guardando en cuadernos por más de treinta años, y lo transforma en un viaje raro, cargado de cinismo, ciudad alienada y contracultura.

Escenas del delito americano

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