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Quién es la participante de Gran Hermano que colmó la paciencia de Andrea del Boca por una llamativo razón

Un inesperado cruce nocturno en el dormitorio alteró la convivencia dentro del famoso reality.

La artista tuvo una mala noche en la que le costó dormir.

La artista tuvo una mala noche en la que le costó dormir.

La casa de Gran Hermano 2026 es escenario de un conflicto diferente cada jornada. En esta ocasión, la tensión se originó a raíz de una concursante con un cuadro de tos que terminó por agotar la tolerancia de Andrea del Boca, quien, ante la imposibilidad de dormir, abandonó el dormitorio con un fuerte golpe de puerta.

Una última encuesta puso en el foco de la tormenta a un participante.
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La integrante que se encontraba con una gripe era Yipio, una de las mejores amigas de la actriz dentro de la casa. En un video que salió a la luz se la escuchó sufriendo por el malestar, debido a que la afección se intensifica en horario nocturno al momento de ir a descansar.

Tiempo después del acontecimiento, Andrea manifestó que verdaderamente abandonó la habitación debido a que distintos integrantes hicieron mucho ruido. “Si quieren hablar que vayan a otro lado”, arremetió, y la uruguaya se sintió aliviada de que el enojo, supuestamente, no fue por ella y su tos. Una tregua temporal que llevó un manto de calma a una convivencia que se vuelve cada vez más hostil.

Andrea del Boca sueño

Yipio figura entre las concursantes en riesgo dentro de la actual placa de nominados. Mientras que Andrea del Boca quedó a salvo por la elección de la audiencia, ella permanece como una de las postulantes para abandonar el certamen el lunes. una gala de eliminación clave que medirá la fuerza de sus fandom tras las últimas rispideces durante esta semana en la convivencia.

La participante de Gran Hermano que come a escondidas en el baño

La escasez de recursos en la casa de Gran Hermano alcanzó un punto crítico y sus repercusiones son cada vez más graves. A raíz del ingreso de una gran cantidad de nuevos concursantes, la disputa por el presupuesto se tornó más compleja, lo que desató jornadas de máxima tensión en los últimos días. Por eso mismo en los últimos días se vio a Luana Fernández escondida en el baño, sentada en el inodoro comiendo un pedazo de pan.

En la casa hay una guerra por la comida debido a que en reiteradas oportunidades contaron con apenas el 50% del presupuesto. Las cámaras atraparon a Luana con la boca llena mientras gritaba "ocupado" cuando un integrante tocó a la puerta para utilizar el baño, después intentó guardar el resto en el bolsillo, pero no le entró. Esa imagen dio la vuelta a las redes y encendió todas las alarmas.

Luana Fernandez pan

Luego, mirando a la cámara, se rió y dijo: “Si no me dejan comer, voy a robar. Así de corta. Yo de hambre no me voy a cagar. Porque ellos ayer se comieron las cucharadas más grandes de helado. Porque a Yipio ayer le puso un pollo así gigante. Yo veo esas cosas". Para encubrir su acto, la joven sacudió las migas de su ropa y tocó el botón del inodoro antes de salir del baño.

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