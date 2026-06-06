Dos participantes de Gran Hermano se besaron y encendieron la pantalla

Los integrantes de la Generación Dorada estaban bailando como parte de una dinámica, pero la química entre ellos traspasó la pantalla. ¿Cuál fue la reacción de sus compañeros?

Luana Fernández sigue siendo una de las participantes más polémicas dentro de Gran Hermano: Generación Dorada. Esta vez, lejos de pelearse, protagonizó un momento hot junto a Juan Carlos López, uno de los competidores que entró hace menos de un mes.

Ambos estaban dispuestos a darlo todo por ganar el premio mayor que se disputa la casa. Es por esto que hubo varios bailes sensuales entre los participantes. Aún así, el de Luana y Juan fue uno de los más picantes: hubo un striptease y beso incluido.

De fondo sonaba Black Velvet de Alannah Myles. Mientras los dos bailaban ultra sexis, se miraban y coqueteaban para terminar la performance con un beso fogoso que enloqueció a los demás participantes.

Al mismo tiempo, Coty y Danelik estaban siguiendo todo desde el stream de La Noche de los ex, y sus reacciones al inesperado beso quedaron plasmado en video.

Juan Carlos es el stripper que entró recientemente a Gran Hermano: Generación Dorada y que no pasó desapercibido. Ya hubo baile subido de tono con Tamara Paganini y ahora fue el turno de Luana, quien, lejos de mostrar timidez, apostó por dejar salir su lado sensual a la hora de bailar.

La pelea entre Luana y Nenu que dejo a la casa al borde del colapso

Nenu López y Luana Fernández tuvieron una tensa discusión que dejó al borde del colapso a todos los participantes. Las polémicas imágenes se viralizaron y fueron furor entre los televidentes.

Todo comenzó cuando Nenu, que tiene menos de un mes en el reality, estaba reclamando por unas prendas que no encontraba y apuntó directamente a Luana, quien las habría escondido en distintas partes de la casa. Su advertencia fue contundente: "Tenés 24 horas para devolvérmela", lanzó sin tapujos.

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Nenu: "Devolveme lo que me robaste, tenés 24hs o voy a reaccionar yo"



Luana: "No tengo nada, buscá y revolveme las cosas como te hice yo. Llorás? Donde entraste mi amor? Estás en Gran Hermano, esto no es el bailando, si entraste bancatela"



Nenu: "No… pic.twitter.com/Kiif6O86xC — tronk (@TronkOficial) June 5, 2026

Luana, lejos de quedarse callada, respondió de manera efusiva: "No tengo nada, Nenu. Todo te lo llevé para allá. Lo primero que hiciste cuando entraste fue decirme que era una chorra. Eso habla más de vos que de mí".

Ante la desafiante respuesta, la rubia redobló la apuesta: "Dije que eras una chorra y que eras una atrevida". Cuando parecía que el cruce de palabras había llegado a su peor momento, Luana gritó: "Hablá más fuerte, porque con esa voz de pito no se escucha nada de lo que decís". Nenu, por su parte, involucró a otro jugador: "Con esta voz de pito me quedé con tu chico".

En ese momento, Nigro se metió y trató de llevarse a Nenu de la habitación, quien salió enojada y llorando mientras preguntaba dónde estaba su ropa. Luana la buscó y, al verla llorar, le dijo sin piedad: "¿Estás llorando? ¿Sabes a dónde entraste? A Gran Hermano". La pelea rápidamente dividió las aguas entre los televidentes que apoyaron a Luana y aquellos que respaldaron a Nenu y su fugaz relación con Zunino.