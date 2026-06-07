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Tras su muerte, el Indio Solari copó el Top 50 de Spotify Argentina: los temas más escuchados del fin de semana

Los millones de fanáticos se volcaron a escuchar sus letras en la plataforma sueca para atravesar el dolor del duelo junto a su música. Más de 30 canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se metieron entre el medio centenar más reproducido.

La muerte de El Indio Solari revolucionó las reproducciones en Spotify.

La muerte de El Indio Solari revolucionó las reproducciones en Spotify.

La muerte de Carlos El Indio Solari este viernes, a los 77 años, despertó en millones de personas un indescriptible dolor, consecuencia de la profunda huella que el líder ricotero dejó en sus corazones a través de la música y de sus poesías. Eso, a su vez, generó un efecto de retroalimentación, que llevó a que se volcaran en masa a escuchar sus canciones en Spotify, al punto de que más de treinta temas se encuentran en el top 50 de las más reproducidas en Argentina.

El fotoperiodista Pablo Grillo estuvo presente en el velorio del Indio Solari.
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Del top 10, nueve canciones llevan su sello, ya sea al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota o ya con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Solo el tema Puñaladas, una colaboración de Lauta, Amigo de Artistas y Tote, logró meterse entre las diez más escuchadas.

Cuáles son los temas más escuchados en Spotify tras la muerte del Indio Solari

Los fanáticos decidieron recordar al Indio con el pogo más grande del mundo: Ji ji ji se convirtió en la canción más reproducida el fin de semana en la plataforma sueca. La siguen de cerca Un ángel para tu soledad yLa bestia pop, clásicos que conforman el podio.

Luego sigue Un poco de amor francés, y el tono comienza a ensombrecerse co n Todo un palo y Vencedores vencidos. TareaFina, Esa estrella era mi lujo y Había una vez... se ubican en el séptimo, octavo y décimo lugar, respectivamente.

top 50 Spotify 7 junio 2026 Indio Solari Los Redondos
Del top 10 de escuchas en Argentina, nueve canciones llevan el sello del Indio Solari.

Del top 10 de escuchas en Argentina, nueve canciones llevan el sello del Indio Solari.

Pero la cosa no termina ahí. En las siguientes diez más reproducidas, seis son de Los Redondos y una de Los Fundamentalistas. El ranking continúa con Preso en mi ciudad, El pibe de los astilleros, Salando las heridas, La hija del fletero y Juguetes perdidos, seguidilla interrumpida por los coreanos de BTS.

Una piba con la remera de Greenpeace y El tesoro de los inocentes también se metieron en el top 20, y fueron elegidas por los ricoteros para acompañar el dolor de la partida del Indio.

top 50 Spotify 7 junio 2026 Indio Solari Los Redondos 02
Siete canciones del Indio Solari en el segundo tramo de las más escuchadas en Spotify.

Siete canciones del Indio Solari en el segundo tramo de las más escuchadas en Spotify.

En el puesto 22 aparece Encuentro con un ángel amateur, que fue uno de los momentos más emocionantes del recital de Los Fundamentalistas en Comodoro Rivadavia, el primero tras la partida de su líder. Yo caníbal, Motor Psico y Queso Ruso aparecen como los siguientes temas de Los Redondos, y luego vuelve a la carga el último proyecto musical del Indio con Flight 956 (que estuvo en boca de los fanáticos que aseguraron que fue una premonición ya que la noticia de su muerte se conoció a las 9 del 5 del 6) y Y mientras tanto el sol se muere...

top 50 Spotify 7 junio 2026 Indio Solari Los Redondos 03
El Indio Solari sigue vivo a través de sus canciones.

El Indio Solari sigue vivo a través de sus canciones.

El top 50 se cierra con más clásicos: Caña seca y un membrillo, Música para pastillas, El infierno está encantador esta noche, Mi perro dinamita, Me matan, Limón!, Luzbelito y las sirenas, Etiqueta negra, La oscuridad, Canción para naufragios y Semen-Up.

top 50 Spotify 7 junio 2026 Indio Solari Los Redondos 04
El top 50 de Spotify, inundado de canciones de Los Redondos y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

El top 50 de Spotify, inundado de canciones de Los Redondos y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Las 50 canciones más escuchadas el fin de semana en Spotify

  1. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - Ji ji ji

  2. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - Un ángel para tu soledad

  3. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - La bestia pop

  4. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - Un poco de amor francés

  5. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - Todo un palo

  6. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - Vencedores vencidos

  7. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - Tarea fina

  8. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - Esa estrella era mi lujo

  9. Lauta, Amigo de Artistas, Tote - Puñaladas

  10. Indio Solari, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado - Había una vez...

  11. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - Preso en mi ciudad

  12. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - El pibe de los astilleros

  13. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - Salando las heridas

  14. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - La hija del fletero

  15. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - Juguetes perdidos

  16. BTS - SWIM

  17. El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida, Yung Beef - Cuando no era cantante RMX - Remix

  18. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - Una piba con la remera de Greenpeace

  19. Indio Solari, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado - El tesoro de los inocentes

  20. Omar Courtz - KOKO

  21. Omar Courtz - Por si mañana no estoy

  22. Indio Solari, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado - Encuentro con un ángel amateur - En vivo

  23. Omar Courtz, Ñengo Flow - FOREVER TU GANTEL

  24. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - Yo caníbal

  25. Max Carra - UWAIE - Versión cumbia

  26. Jay Wheeler, Omar Courtz - De lejitos - Remix

  27. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - Motor psico

  28. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - Queso ruso

  29. Indio Solari, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado - Flight 956

  30. Indio Solari, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado - Y mientras tanto el sol se muere...

  31. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - Caña seca y un membrillo

  32. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - Música para pastillas

  33. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - El infierno está encantador esta noche

  34. La T y La M - Soy favela

  35. Roze Oficial, Max Carra, Valen, RAMKY EN LOS CONTROLES - Tu jardín con enanitos

  36. Airbag - Pensamientos

  37. Los Huayra - La noche sin ti

  38. Simon Aguirre - Corazón sin cara - En vivo

  39. Ryan Castro, Kapo, Gangsta - LA VILLA

  40. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - Mi perro dinamita

  41. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - Me matan limón!

  42. Babasónicos - Como eran las cosas

  43. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - Luzbelito y las sirenas

  44. Airbag - Por mil noches

  45. Callejeros - Creo

  46. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - Etiqueta negra

  47. Indio Solari, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado - La oscuridad

  48. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - Canción para náufragos

  49. Bad Bunny - BAILE INolVIDABLE

  50. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - Semen-up

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