Tras su muerte, el Indio Solari copó el Top 50 de Spotify Argentina: los temas más escuchados del fin de semana

Los millones de fanáticos se volcaron a escuchar sus letras en la plataforma sueca para atravesar el dolor del duelo junto a su música. Más de 30 canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se metieron entre el medio centenar más reproducido.

La muerte de El Indio Solari revolucionó las reproducciones en Spotify.

La muerte de Carlos El Indio Solari este viernes, a los 77 años , despertó en millones de personas un indescriptible dolor, consecuencia de la profunda huella que el líder ricotero dejó en sus corazones a través de la música y de sus poesías. Eso, a su vez, generó un efecto de retroalimentación, que llevó a que se volcaran en masa a escuchar sus canciones en Spotify, al punto de que más de treinta temas se encuentran en el top 50 de las más reproducidas en Argentina .

Pablo Grillo dijo presente en el velorio del Indio Solari

Del top 10, nueve canciones llevan su sello, ya sea al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota o ya con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado .

Solo el tema Puñaladas, una colaboración de Lauta, Amigo de Artistas y Tote, logró meterse entre las diez más escuchadas.

Los fanáticos decidieron recordar al Indio con el pogo más grande del mundo: Ji ji ji se convirtió en la canción más reproducida el fin de semana en la plataforma sueca . La siguen de cerca Un ángel para tu soledad y La bestia pop , clásicos que conforman el podio.

Luego sigue Un poco de amor francés , y el tono comienza a ensombrecerse co n Todo un palo y Vencedores vencidos . TareaFina , Esa estrella era mi lujo y Había una vez... se ubican en el séptimo, octavo y décimo lugar, respectivamente.

top 50 Spotify 7 junio 2026 Indio Solari Los Redondos Del top 10 de escuchas en Argentina, nueve canciones llevan el sello del Indio Solari. Spotify

Pero la cosa no termina ahí. En las siguientes diez más reproducidas, seis son de Los Redondos y una de Los Fundamentalistas. El ranking continúa con Preso en mi ciudad, El pibe de los astilleros, Salando las heridas, La hija del fletero y Juguetes perdidos, seguidilla interrumpida por los coreanos de BTS.

Una piba con la remera de Greenpeace y El tesoro de los inocentes también se metieron en el top 20, y fueron elegidas por los ricoteros para acompañar el dolor de la partida del Indio.

top 50 Spotify 7 junio 2026 Indio Solari Los Redondos 02 Siete canciones del Indio Solari en el segundo tramo de las más escuchadas en Spotify. Spotify

En el puesto 22 aparece Encuentro con un ángel amateur, que fue uno de los momentos más emocionantes del recital de Los Fundamentalistas en Comodoro Rivadavia, el primero tras la partida de su líder. Yo caníbal, Motor Psico y Queso Ruso aparecen como los siguientes temas de Los Redondos, y luego vuelve a la carga el último proyecto musical del Indio con Flight 956 (que estuvo en boca de los fanáticos que aseguraron que fue una premonición ya que la noticia de su muerte se conoció a las 9 del 5 del 6) y Y mientras tanto el sol se muere...

top 50 Spotify 7 junio 2026 Indio Solari Los Redondos 03 El Indio Solari sigue vivo a través de sus canciones. Spotify

El top 50 se cierra con más clásicos: Caña seca y un membrillo, Música para pastillas, El infierno está encantador esta noche, Mi perro dinamita, Me matan, Limón!, Luzbelito y las sirenas, Etiqueta negra, La oscuridad, Canción para naufragios y Semen-Up.

top 50 Spotify 7 junio 2026 Indio Solari Los Redondos 04 El top 50 de Spotify, inundado de canciones de Los Redondos y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Spotify

Las 50 canciones más escuchadas el fin de semana en Spotify