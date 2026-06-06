Mariela Prieto bailó muy cerca de otro hombre en Gran Hermano: ¿qué dirá el Turco García?

La participante se mostró de una manera muy sensual con otro participante de la Generación Dorada y quedó en el ojo de la tormenta. Si bien no es la primera vez, se nota que la participante entró al reality dispuesta a darlo todo.

Mariela Prieto, participante de Gran Hermano y esposa del exfutbolista Claudio "Turco" García, protagonizó un divertido e inesperado momento junto a Brian Sarmiento que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. La situación no tardó en generar una ola de comentarios entre los usuarios y, mientras algunos reaccionaron con humor, otros la cuestionaron sin piedad: "Chorrea la grasa del celular", escribieron.

Las fiestas dela casa siempre dejan clips que dan que hablar. Esta vez, Prieto quedó envuelta en una nueva polémica después de protagonizar un inesperado baile con el exfutbolista. Todo sucedió en la fiesta de este viernes, donde los jugadores dejaron de lado sus asperezas y le dieron rienda suelta a sus pasos de baile. A pesar de todo lo que podía suceder, todos los ojos estaban puestos en Mariela y Brian, que bailaban de una manera particular.

Las imágenes, que rápidamente llegaron a la red, mostraron una coreografía llena de complicidad y movimientos muy cercanos entre ellos. Tanta era la carga sexual de sus movimientos, que sus propios compañeros hacían señas a las cámaras.

Las repercusiones no tardaron en llegar. Algunos usuarios lo tomaron con humor y le hablaban directamente al Turco, quien días antes aseguró que su relación con Mariela está atravesando un buen momento: remarcó que todo lo que pasa dentro de la casa queda puertas adentro y que habían conversando previamente entre ambos.

gran hermano

No es la primera vez que Mariela es tendencia por bailar de manera sensual, ya que en la última fiesta protagonizó un acercamiento con Emanuel Di Gioia.

Quién es Mariela Prieto, la esposa del Turco García

La mujer, pareja del exfutbolista hace 28 años, fue presentada como la última incorporación a la casa y aclaró que entra para competir: "Me gusta mucho la competencia, me gusta mucho el programa. Tengo una personalidad un poco avasallante".

Pietro no esquivó los comentarios sobre su vida y se autocalificó como "botinera". Además, ya despertó la alarma entre sus compañeros por su perfil alto y sin filtros: "Soy buena persona, que eso es lo más importante. La casa de Gran Hermano significa un desafío increíble. Vengo a jugar, vengo a pasarla lindo y a competir".

En su clip de presentación para el casting, la esposa del Turco García aseguró que el mundo del fútbol y la exposición mediática no la asustan. También destacó la vida que lleva junto al exdelantero de Racing y de la Selección argentina.