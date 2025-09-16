Alberto Cormillot lanzó un esperanzador análisis sobre la salud de Thiago Medina: "Puede vivir" El médico fue consultado por las lesiones del ex-Gran Hermano durante un nuevo programa de Cuestión de peso e ilusionó a todos con una posible recuperación.







Alberto Cormillot se encargó de explicar cómo puede vivir Thiago Medina sin bazo. Captura El Trece

El médico Alberto Cormillot lanzó un esperanzador análisis sobre la salud de Thiago Medina y sembró una luz de esperanza para que el ex-Gran Hermano 2022-23 consiga recuperarse y así pueda criar a las dos hijas que tuvo con Daniela Celis hace pocos meses.

Durante una nueva edición de Cuestión de peso, Cormillot fue consultado por una potencial recuperación de Thiago y fue muy específico. En un primer lugar, explicó: "El sistema de defensas está formado por los ganglios, el apéndice, la médula ósea, el timo, las placas de Peyer y el bazo. El bazo tiene una cantidad de funciones que son muy convenientes, pero que no son indispensables".

Luego, la doctora Gabriela Levaggi agregó más detalles sobre el uso del bazo: "Una de las funciones del bazo es filtrar la sangre que viene del torrente circulatorio. Agarra todos los virus, bacterias, gérmenes, toxinas, los destruye. Hay unas células que se llaman macrófagos que se las comen y sale la sangre limpia". Todo esto es lo que Medina no podrá utilizar de su cuerpo si finalmente consigue sobrevivir.

Embed - CUESTIÓN DE PESO - PROGRAMA 15/09/25

Para finalizar, Alberto Cormillot remarcó la parte más importante: "El bazo produce anticuerpos, que lo que hacen es ir a los gérmenes con cápsula, es la función que tiene el bazo específicamente. Entonces, las personas que no lo tienen, ante un cuadro de fiebre, deben ir rápidamente al médico". Esta será la nueva realidad del joven de 22 años si los médicos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega consiguen ayudarlo.