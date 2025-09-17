Romina Uhrig se angustió al revelar el último mensaje que recibió de Thiago Medina: "No le respondí" La exparticipante de Gran Hermano contó cómo se enteró del accidente de su compañero de reality. “Yo justo ese día a la noche estuve hablando con él”, indicó.







Romina Uhrig se angustió al revelar el último mensaje que recibió de Thiago Medina. Redes sociales

En medio de la difícil situación que atraviesa Thiago Medina, su excompañera de Gran Hermano, Romina Uhrig, contó que tuvo contacto con su amigo durante la noche del accidente que sufrió sobre la Ruta 7 de Moreno y reveló el último mensaje que recibió, pero que no pudo contestar.

El influencer se encuentra internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega desde el día en el que sufrió el choque mientras circulaba en su moto. Según la familia, el último parte médico indicó que el joven tuvo fiebre y que tuvieron que cambiarle los antibióticos.

Uhrig, compañera y amiga personal, contó en A la Barbarosa: “Fue horrible, porque yo justo ese día a la noche estuve hablando con Thiaguito. Estuvimos charlando, le conté que me iba a la costa y cuando yo subo la historia que me estaba yendo, él me pone: ‘Ro, pasala lindo con las nenas, disfrutalo’. Y yo no le respondí porque estaba manejando, y me quedó esa sensación fea de no responder”.

Daniela Uhrig Romina Celis Gran Hermano Captura de pantalla

Fue entonces que relató el momento: “Yo estaba en clase virtual y ahí cuando veo el mensaje que decía: ‘Hola, Romina, nos comunicamos desde el hospital de Moreno, queríamos avisarte que Thiago tuvo un accidente’. La llamé a Dani, ella tampoco caía. Creo que caí recién ayer cuando fui al hospital, uno lo hace de a poquito. Estaba llorando y la llamé a Camilota, que todavía no sabía. Y ahí le comenté lo que había pasado”.

“La verdad que después de ver el choque que tuvo es superfuerte. Lo bueno es, como dicen los médicos, que no empeoró para nada, pero sí le están bajando la dosis. Eso es buenísimo”, concluyó.