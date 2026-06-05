Gran Hermano: un participante supo de la muerte de un ser querido y no pudo contener la tristeza

El participante atravesó uno de los momentos más dolorosos de la temporada al recibir dentro de la casa una noticia que lo dejó completamente quebrado y conmovió a todos sus compañeros.

La casa de Gran Hermano volvió a vivir uno de los momentos más emotivos y dolorosos de la temporada cuando Manuel Ibero recibió una noticia que cambió por completo el clima del reality. El participante fue convocado al confesionario y allí la producción le comunicó el fallecimiento de Ámbar , su perra y compañera inseparable, a quien él mismo había definido en varias ocasiones como su "cable a tierra" dentro y fuera del programa. La escena generó una profunda conmoción tanto entre los jugadores como entre los seguidores del ciclo.

Quién es la participante de Gran Hermano que colmó la paciencia de Andrea del Boca por una llamativo razón

Tras escuchar la noticia, Manuel salió del confesionario completamente quebrado y no pudo contener las lágrimas. Sus compañeros advirtieron rápidamente que algo grave había sucedido y se acercaron para contenerlo . Entre llantos, el participante explicó que Ámbar había fallecido de manera repentina y que, según le informaron sus familiares, no había sufrido . La situación provocó que el juego quedara en un segundo plano durante varios minutos.

El dolor del concursante se hizo aún más evidente cuando expresó la culpa que sentía por no haber estado presente durante los últimos momentos de vida de su mascota. "Tenía que estar yo" y "no la pude despedir" , fueron algunas de las frases que más impactaron a la audiencia. Manuel también confesó que, de todos los escenarios posibles que imaginó antes de ingresar a la casa, jamás pensó que tendría que atravesar una pérdida tan importante estando aislado.

La historia de Ámbar ya era conocida por muchos seguidores del reality. Incluso familiares y personas cercanas al participante habían compartido mensajes de despedida en redes sociales tras conocerse la muerte del animal . La repercusión trascendió la casa y se convirtió en uno de los temas más comentados por los fanáticos de Gran Hermano, quienes enviaron mensajes de apoyo a Manuel en medio de una de las jornadas más difíciles de su paso por el programa.

Quiénes están en la placa de nominados de Gran Hermano

Mientras la emoción por la situación de Manuel sigue presente, el juego continúa avanzando y la atención ahora se concentra en la nueva placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada. Durante la semana, las estrategias, las nominaciones y las decisiones de liderazgo modificaron varias veces el escenario dentro de la casa.

Inicialmente, la placa quedó integrada por Matías Hanssen, Brian Sarmiento, Franco Zunino, Emanuel Di Gioia, JuaniCar, Sol Abraham, Gisela "Yipio" Pintos y Andrea del Boca, luego de que la líder semanal realizara movimientos que sorprendieron a los participantes y al público.

Sin embargo, la votación positiva de la audiencia volvió a alterar el tablero. En las últimas horas fueron salvados Andrea del Boca, Sol Abraham y Emanuel Di Gioia, quienes lograron asegurar su permanencia por al menos una semana más dentro de la competencia. La decisión redujo considerablemente la cantidad de jugadores en riesgo.

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De esta manera, al cierre de este viernes 5 de junio de 2026, la placa definitiva quedó conformada por Matías Hanssen, Brian Sarmiento, Franco Zunino, JuaniCar y Gisela "Yipio" Pintos, quienes deberán enfrentar el veredicto del público en una nueva instancia de eliminación que promete ser determinante para el desarrollo del reality.