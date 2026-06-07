La emoción de La Mona Jiménez al despedir al Indio Solari: "Que en el cielo se haga el pogo más grande"

El referente del cuarteto dedicó algunas palabras al cantante y un recuerdo en el que, en uno de sus shows, el cordobés se puso una remera con la cara del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota mientras cantaba El renegado.

El Indio Solari fue un referente del rock nacional, pero su legado atravesó otros géneros. Ese es el caso del cuarteto, en el que existe otro ídolo popular, Carlos "La Mona" Jiménez, quien se expresó tras el fallecimiento del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con el recuerdo de un homenaje realizado por el cordobés hace algunas décadas.

El "Mandamás", como lo llaman sus fanáticos, compartió en su cuenta de Instagram un video filmado en uno de sus bailes en el que un fanático le tiró una remera de la histórica banda con la cara del Indio Solari en el pecho. El cuartetero se puso la prenda y, antes de comenzar a cantar El Renegado, mandó un saludo a su colega. "Para el Indio Solari, de corazón a corazón", mencionó ante su público.

La publicación del emotivo video, que data de hace varias décadas, estuvo acompañada de un emocionante texto. "Abrazo al rock, a los fans, a la familia y a la música. Gracias Indio Solari por regalarnos tu poesía hecha canción. Que en paz descanses y que en el cielo se haga con tu llegada el pogo más grande del mundo", escribió La Mona.

Unos días antes, el histórico cantante cordobés había compartido una pieza más reciente en la que se lo vio compartir escenario con parte de la banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, último proyecto musical en el que el Indio Solari fue vocalista. "Estos momentos compartidos me hacen muy feliz", escribió en el posteo.

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La sentida interpretación de Encuentro con un ángel amateur de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado para despedir al Indio Solari

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se presentaron en el predio ferial de Comodoro Rivadavia este sábado por primera vez después de la decisión de no cancelar su concierto tras conocerse la muerte del Indio Solari, donde rindieron un emotivo homenaje, en el que con Encuentro con un ángel la emoción se vivió a flor de piel.

Al salir al escenario, los músicos se pararon frente al público, se abrazaron y se largaron a llorar mientras la gente coreaba “Olé, olé, olé, Indio, Indio”. En medio de todas las interpretaciones de los hits, hubo una que se llevó toda la carga emotiva, tanto arriba del escenario como abajo ya que no fue uno más.

Encuentro con un ángel amateur, un single compuesta por Carlos Alberto Solari, no es una más, sino que es considerada una canción premonitoria y de despedida debido a su fuerte carga introspectiva, donde el artista reflexiona sobre su propia mortalidad, su salud y el final de su carrera sobre los escenarios.

Los músicos cantaron en vivo cargados de emoción y en la pantalla siempre con la imagen presente del Indio y haciendo dúo con el propio ídolo de la cultura nacional. Además, los fanáticos no pudieron contener las lágrimas de lo que significa cada una de las palabras.

Una vez finalizada la interpretación, Pablo Sbaraglia no pudo contener las lágrimas y se quebró: se lo pudo ver tapándose la cara y darse vuelta rápidamente para descargar la tristeza que lo interpelaba y el resto de los artistas que intentaron no derramar alguna lágrima bajo una resonante ovación de más de 7000 personas que colmaron el predio de Comodoro.