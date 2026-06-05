Una encuesta muestra quién se irá de Gran Hermano esta semana y generó sorpresa en los fanáticos

Tras 24 horas de votación positiva, se estableció la placa de Gran Hermano Generación Dorada . Andrea Del Boca, Sol Abraham y Emanuel Di Gioia consiguieron el mayor apoyo del público y, consecuentemente, continúan en competencia. De este modo, Matías Hanssen, Brian Sarmiento, Juanicar, Yipio y Franco Zunino resultaron ser quienes pelean por no ser eliminados en una instancia de votación que pasó a ser negativa.

Quién es la participante de Gran Hermano que colmó la paciencia de Andrea del Boca por una llamativo razón

Al igual que todas las semanas, Fefe Bongiorno habilitó una encuesta virtual en X y otra en Instagram con el fin de conocer la tendencia del público y, en los dos espacios, quien acumula la mayor cantidad de votos negativos es Brian Sarmiento .

Cabe mencionar que Sarmiento ya había quedado fuera de competencia por decisión de los espectadores, quienes tampoco lo votaron en la instancia de repechaje para regresar al reality. Pese a esto, la producción resolvió otorgarle un Golden Ticket para concederle una revancha dentro de la casa.

El panorama para el exfutbolista se presenta sumamente complejo, ya que los sondeos en plataformas digitales suelen anticipar el veredicto definitivo de las galas de expulsión. El descontento de los usuarios no solo radica en su desempeño actual dentro del juego, sino también en el malestar que generó su reingreso por una vía considerada "a dedo" , un factor que el público más ferviente del programa suele castigar de manera implacable en los teléfonos.

Mientras tanto, el resto de los nominados (Matías Hanssen, Juanicar, Yipio y Franco Zunino) buscan mantener un perfil estratégico que los aleje del foco de conflicto. En una placa de cinco integrantes bajo la modalidad de voto negativo, la polarización de los votos hacia un único participante suele transformarse en el salvavidas ideal para quienes logran pasar desapercibidos ante el ojo crítico del espectador.

La encuesta que marca quién se irá de Gran Hermano

Según las cifras que se manejan en las encuestas creadas por el periodista Fefe Bongiorno en Instagram, Brian sacó un 55% de los votos, contra 28% de Zunino, 6% de Juanicar, y otro 11% de Yipio. También remarcó que no incluyó a Matías Hanssen en las votaciones porque comentó que no tiene chances reales de irse.

Esta es solo una encuesta extraoficial que se difunde en las redes sociales. Y si bien acostumbra a ser el más cercano a la realidad, aún resta margen para que los porcentajes se modifiquen. El veredicto auténtico saldrá a la luz el lunes 8 de junio.

Encuesta GH

El principal motivo del descontento de la casa con Brian Sarmiento radica en su perfil altamente confrontativo, una faceta que dinamitó la armonía de la casa en más de una ocasión. Lejos de adoptar una postura conciliadora tras recibir el Golden Ticket, el exfutbolista optó por un juego de choque directo, protagonizando intensas discusiones con varios de sus compañeros por cuestiones de convivencia y liderazgo.

Puertas adentro, la convivencia empezó a fracturarse debido a las drásticas diferencias en los hábitos. La cocina se transformó en el principal foco de conflicto, donde los reproches por el destino de los alimentos de la compra semanal que desataron los cruces más fuertes de las ultimas jornadas.