Super El Niño: alertan por las similitudes con un fenómeno de hace más de 150 años que causó 50 millones de muertes

El evento meteorológico podría producirse nuevamente este año en una variante extrema, que guarda parecidos con el que golpeó a fines del siglo XIX y acabó con el 4% de la población mundial del momento, que hoy equivaldría a 250 millones de personas.

El fenómeno de El Niño , caracterizado por cambios de temperatura oceánica en el Pacífico que produce alteraciones climáticas en todo el mundo, podría producirse nuevamente en 2026, y, según pronostican especialistas, podría golpear con tal fuerza que ya algunas publicaciones lo llaman Super El Niño . Los parámetros actuales guardan similitud con el ocurrido en 1877 , que provocó una hambruna mundial que causó la muerte de más de 50 millones de personas .

Un artículo del Washington Post repasó que el cambio climático devastó los cultivos hace casi 150 años, y planteó la cuestión de si "una perturbación similar podría volver a amenazar la seguridad alimentaria mundial". "El fenómeno de El Niño más intenso registrado entre 1877 y 1878 propició las condiciones que derivaron en una hambruna mundial que causó la muerte de más de 50 millones de personas en India, China, Brasil y otros países. Esto representaba entre el 3 y el 4% de la población mundial estimada en aquel momento, lo que equivaldría a al menos 250 millones de personas si ocurriera hoy" , destacó el medio estadounidense.

"Este desastre tardó años en desarrollarse. La sequía comenzó a extenderse por las regiones tropicales y subtropicales en 1875. En los años siguientes, una combinación de fuertes fuerzas climáticas en los océanos Índico y Atlántico, junto con el fenómeno de El Niño sin precedentes, amplificó y prolongó la sequía", detalla el texto sobre el acontecimiento climático que, según investigadores, fue, "sin duda, el peor desastre ambiental que jamás haya azotado a la humanidad" .

Deepti Singh , profesora asociada de la Universidad Estatal de Washington que ha estudiado este fenómeno de El Niño extremo, buscó reducir el alarmismo y remarcó que las hambrunas no son una consecuencia inevitable de las sequías. Según sostuvo "las acciones deliberadas de los colonialistas en la década de 1870 alteraron los sistemas locales de los que dependían las comunidades para ser resilientes a las variaciones climáticas" .

Sin embargo, "nuestra atmósfera y nuestros océanos son considerablemente más cálidos que en la década de 1870, lo que significa que los fenómenos extremos asociados podrían ser aún más intensos".

Pero también existen otras diferencias clave. En aquel entonces, era imposible prever la llegada de un fenómeno de El Niño tan intenso ni comprender sus implicaciones. El conocimiento actual sobre este fenómeno se vio impulsado por un fenómeno de El Niño excepcional más de un siglo después, entre 1982 y 1983. Gracias a los grandes avances en la monitorización y predicción del clima, el mundo está ahora mucho mejor preparado para afrontar las consecuencias.

Deepti Singh investigadora clima Universidad Estatal de Washington Deepti Singh, profesora asociada de la Universidad Estatal de Washington.

No obstante, Argentina está quedando rezagada en esta materia con el desguace del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que vio cerradas algunas de sus estaciones y sufre despidos de trabajadores.

De esta forma, para Singh, es poco probable que las devastadoras pérdidas asociadas al fenómeno de El Niño extremo de 1877-1878 se repitan hoy en día, ya que los factores sociales, políticos y económicos que exacerbaron sus efectos ya no existen.

Sin embargo, un fenómeno climático tan extremo podría tener repercusiones significativas en la seguridad alimentaria, especialmente en los lugares más vulnerables a condiciones meteorológicas adversas prolongadas, lo que podría generar problemas a nivel mundial.

"El mayor riesgo de sequía asociado a este fenómeno de El Niño extremo amenazará la seguridad alimentaria, hídrica y económica en muchas regiones, lo que podría tener repercusiones a nivel mundial en los sistemas socioeconómicos interconectados", afirmó Singh.

Qué son los fenómenos El Niño y La Niña

Según explica el SMN, El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) es un fenómeno natural caracterizado por la fluctuación de las temperaturas del océano en la parte central y oriental del Pacífico ecuatorial, asociada a cambios en la atmósfera. Este fenómeno tiene una gran influencia en las condiciones climáticas de diversas partes del mundo.

El ENOS es uno de los patrones más importantes de la llamada variabilidad climática interanual, que incluye modificaciones de la circulación de la atmósfera que pueden durar desde varios meses a pocos años. El Niño y La Niña son los componentes oceánicos, mientras que la Oscilación del Sur es el componente atmosférico, y ambos dan origen al término El Niño/Oscilación del Sur. Este fenómeno comprende tres fases: El Niño, La Niña y una fase neutra.

El Niño provocará sequías en varias regiones del mundo El Niño también ocasiona sequías. Redes Sociales

"Los efectos de esta oscilación sobre nuestro país son diversos y varían dependiendo de la fase, la región y la época del año. En particular, durante la primavera y verano, el noreste argentino tiende a registrar precipitaciones superiores a las normales durante una fase El Niño. Durante la fase La Niña misma zona tiende a registrar precipitaciones por debajo de lo normal", detalla el organismo.

El fenómeno tiene una periodicidad irregular, usualmente ocurre cada dos a siete años, y se declara una fase El Niño/La Niña cuando las temperaturas del mar en el Pacífico oriental tropical aumentan/disminuyen 0,5°C por encima/por debajo del promedio durante varios meses consecutivos (5 trimestres).

Se cree que el nombre de este fenómeno se originó hace siglos atrás por "El Niño Jesús", cuando en fechas cercanas a la Navidad, los pescadores peruanos se refirieron al fenómeno meteorológico en honor al recién nacido Niño Jesús.