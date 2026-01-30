30 de enero de 2026 Inicio
Sorpresivo paro de colectivos en el AMBA: qué líneas no funcionan

En la continuidad del reclamo, los trabajadores de El Nuevo Halcón S.A. piden mejoras salariales y no prestan servicio hasta nuevo aviso.

Dos líneas de colectivo no prestan servicio.

En la misma línea del reclamo que realizaron el jueves, los trabajadores de la empresa La Nueva Halcón S.A. continúan con el paro de servicios y esto afecta a los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La UTA y las empresas de transporte tendrán una reunión clave para evitar otro paro de colectivos

Las líneas 148 y 502 no prestan servicio, pero no es la primera vez que iban a tener un cese de actividades, ya que tienen constantes atrasos con los pagos y eso afecta a los usuarios, ya que ambas circulan en el AMBA.

Línea 148

Todos los meses denuncian que no les pagaron en su totalidad el sueldo y, hasta que no le regularizan el pago, no vuelven a trabajar. En diciembre no realizaron la medida los primeros días, sino que el reclamo vino con el aguinaldo.

En este caso, no solo son los trabajadores pidiendo mejoras, sino también los empresarios pidiendo subsidios al gobierno.

