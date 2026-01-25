Crisis económica: el 40% de los argentinos no llegan a fin de mes Un relevamiento nacional advierte que el deterioro de los ingresos sigue siendo la principal preocupación social: 4 de cada 10 argentinos no logra cubrir gastos básicos y casi seis de cada diez redujeron su consumo en el último año. Por + Seguir en







Crisis económica: el 40% de los argentinos no llegan a fin de mes Free Pik

Un informe reciente de la consultora Trends reveló que el 40% de los argentinos no llega a fin de mes, mientras que otro 32% asegura hacerlo con dificultades. Apenas una minoría logra atravesar el mes sin sobresaltos financieros.

El estudio, realizado en enero de 2026 sobre una muestra de 2.000 casos a nivel nacional, confirma que la economía y los salarios encabezan el ranking de preocupaciones de los argentinos. La pérdida de poder adquisitivo se refleja además en los hábitos de consumo: el 59% de los encuestados afirmó haber reducido sus gastos en comparación con el año pasado.

Los datos muestran una sociedad ajustada ante la caída de ingresos, con amplios sectores que priorizan lo esencial y resignan consumos. Pese a ese contexto, el informe marca que la percepción social no se agota en el malestar económico.

Según el relevamiento, la “esperanza” sigue siendo el sentimiento predominante frente al futuro, con un 45% de adhesiones, por encima de la tristeza (16%) y el enojo (14%). Esa expectativa convive con una realidad material adversa y explica, en parte, la complejidad del escenario político.