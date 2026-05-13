13 de mayo de 2026 Inicio
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Impactante video: conmoción por la escalofriante fractura de un futbolista brasileño

La dramática escena ocurrió durante el partido entre Motagua y Olancho FC por el torneo Clausura de Honduras. El brasileño Romário da Silva debió salir en camilla y las imágenes causaron fuerte impacto entre jugadores e hinchas.

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Impactante video: un futbolista brasileño sufrió una grave fractura y generó conmoción

Impactante video: un futbolista brasileño sufrió una grave fractura y generó conmoción

El fútbol hondureño quedó marcado por una estremecedora lesión que sufrió el delantero brasileño Romário da Silva durante el encuentro entre Motagua y Olancho FC. La acción ocurrió en el segundo tiempo y rápidamente las imágenes comenzaron a viralizarse en redes sociales por la gravedad del episodio.

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Todo sucedió cuando el futbolista fue a disputar una pelota dividida con Marlon Ramírez. En plena carrera, el pie izquierdo de Romário quedó atrapado en el césped y el impacto derivó en una severa lesión en el tobillo, que quedó visiblemente desplazado.

La reacción dentro del campo reflejó la magnitud de lo ocurrido. Compañeros y rivales solicitaron asistencia médica de inmediato, mientras varios jugadores no pudieron contener la angustia al observar el estado del delantero brasileño. Algunos se tomaron la cabeza y otros terminaron llorando por la impactante escena.

El atacante fue retirado en camilla y trasladado rápidamente a un centro médico para realizarle estudios. Según informaron medios locales, el diagnóstico preliminar sería una luxofractura de peroné, una lesión de extrema gravedad que demandaría varios meses de recuperación.

El episodio tuvo lugar en el estadio Estadio Juan Ramón Brevé Vargas, en un partido correspondiente a las triangulares finales del torneo Clausura. A pesar de la victoria de Motagua, el resultado quedó relegado por completo tras la dramática situación.

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