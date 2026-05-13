13 de mayo de 2026 Inicio
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Un Riquelme quiere ser presidente del Real Madrid

Los malos resultados del Merengue en el campo de juego se trasladaron a una crisis dirigencial. El actual presidente, Florentino Pérez, brindó una conferencia de prensa donde negó su renuncia y dio detalles del próximo llamado a elecciones.

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Riquelme evalúa candidatearse como presidente del Real Madrid. 

Riquelme evalúa candidatearse como presidente del Real Madrid. 

La crisis futbolística del Real Madrid, que viene de perder la liga española ante Barcelona, se trasladó a la dirigencia Merengue con una sorpresiva novedad política: el empresario Enrique Riquelme evalúa presentarse como candidato a presidente y pone en peligro un nuevo mandato de Florentino Pérez, que el martes brindó una conferencia de prensa donde negó su renuncia y dio detalles del próximo llamado a elecciones.

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“De momento habrá que esperar a que se abra el proceso de forma oficial”, señalaron a Marca, fuentes cercanas al empresario y principal accionista del Grupo Cox. Durante las últimas semanas, Riquelme acaparó la atención de la prensa al protagonizar la compra de Iberdrola México por unos u$s4.000 millones y la emitir récord de bonos en Estados Unidos por un valor de u$s2.000 millones.

Riquelme . Real madrid
El empresario Enrique Riquelme evalúa candidatearse a presidente del Real Madrid.

El empresario Enrique Riquelme evalúa candidatearse a presidente del Real Madrid.

Su eventual candidatura causaría sorpresa en la política Merengue ya que se trataría de la primera persona en enfrentar de manera directa y pública a Florentino Pérez, dirigente más importante en la historia del Real Madrid.

¿Riquelme candidato? Cuándo serán las elecciones en Real Madrid

El actual mandatario, Florentino Pérez, brindó el jueves una sorpresiva conferencia de prensa donde anunció que convocará a elecciones a presidente. Si bien no se dio a conocer la fecha exacta, la misma será publicada de manera oficial y formal por los canales oficiales del club.

“Convoco esta rueda de prensa para que se presente quien quiera. El club es de los socios”, señaló en Pérez en un primer momento, previo a aclarar que "he venido a que los socios decidan y sean dueños del Real Madrid”.

Florentino Pérez Real Madrid
Florentino Pérez fue elegido presidente del Real Madrid en seis ocasiones (2000, 2004, 2009, 2013, 2017 y 2021).

Florentino Pérez fue elegido presidente del Real Madrid en seis ocasiones (2000, 2004, 2009, 2013, 2017 y 2021).

Sin hacer referencia a la eventual candidatura de Riquelme, el actual presidente aclaró que nunca había llamado a elecciones en los últimos años porque no ha tenido oposición: “Nunca se han enfrentado conmigo. No sé el porqué; debe de ser que me tienen miedo”.

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