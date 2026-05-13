Preceptora estafó a estudiantes y se quedó con 50 mil dólares destinados a un viaje: "Me la patiné"

Los estudiantes juntaron dinero durante más de un año para viajar a El Bolsón, pero el viaje fue suspendido en reiteradas ocasiones. La mujer era la encargada de administrar el dinero y organizar el viaje, previsto originalmente para noviembre del año pasado.

Preceptora estafó a estudiantes y se quedó con 50 mil dólares destinados a un viaje: "Me patine la plata"

Familias de la Escuela Técnica N°1 de Bragado denunciaron a una preceptora por quedarse con el dinero destinado a un viaje de estudios a El Bolsón. Según relataron familiares de los alumnos, los estudiantes realizaron rifas y distintos eventos durante más de un año para reunir los fondos, que habrían alcanzado unos 50 mil dólares.

De acuerdo con la denuncia, la mujer era la encargada de administrar el dinero y organizar el viaje , previsto originalmente para noviembre del año pasado. Sin embargo, el traslado fue suspendido en seis oportunidades con diferentes argumentos hasta que, finalmente, habría reconocido que utilizó el dinero para otros fines.

Delfina, hermana de uno de los alumnos afectados, contó en declaraciones a C5N que “los chicos tenían un viaje escolar planificado” y explicó que la primera postergación ocurrió cuando la preceptora argumentó que la aerolínea había reprogramado el vuelo.

“La preceptora encargada en juntar el dinero y organizar el viaje dijo que el viaje se suspendía por una cuestión de la aerolínea. Esta persona se dio el lujo de falsificar un documento de la aerolínea para enviarle a los padres” , denunció.

Según relató, durante diciembre, enero y febrero el tema quedó en pausa por el receso escolar, pero al retomarse las clases la mujer volvió a asegurar que el viaje se concretaría en abril. “En abril ella empieza a desaparecer. Primero manifestó que había perdido el teléfono institucional donde estaba en un grupo de Whatsapp con los papás y después se tomó una licencia por enfermedad” , señaló.

La situación escaló cuando las autoridades educativas se acercaron a la vivienda de la preceptora. “Cuando deja de contestar los mensajes las autoridades se acercaron a su casa y allí ella les terminó diciendo que se patinó el dinero del viaje de los chicos. Esto generó una conmoción tremenda entre todos nosotros”, afirmó Delfina.

Tras conocerse el hecho, la escuela convocó a las familias para informarles lo ocurrido. “Estamos tristes y muy desilusionados”, expresó la joven, quien además remarcó que la acusada “trabaja hace 15 años en la escuela” y que el viaje estudiantil “se hace desde 2008”, por lo que “para nosotros era un viaje más”.

También indicó que comenzaron a investigar el nivel de vida de la mujer y sostuvo que desde el martes, día en que los directivos la visitaron en su domicilio, no volvieron a tener noticias de ella. “La situación se agrava porque ella tiene dos nenes que van a la escuela y el marido es profesor de talleres”, agregó.

En paralelo, confirmó que tanto la preceptora como su esposo fueron apartados de sus cargos tras la presentación realizada ante la Jefatura Distrital. “Fuimos 35 familias de 40 las que firmamos la denuncia”, detalló.

La causa judicial ya está en curso y las familias buscan que los alumnos finalmente puedan concretar el viaje. “El fin de semana la gente de Bragado nos empezó a escribir y eso nos empezó a animar para ponernos las pilas y que los chicos no se pierdan el viaje”, contó Delfina.

Por último, sostuvo que el caso “no es solo una estafa”, sino que también existen “agravantes por abuso de confianza y por haber falsificado documentos”.