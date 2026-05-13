13 de mayo de 2026 Inicio
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Rodrigo De Paul ya tiene fecha confirmada para volver a jugar en Racing: "Decisión tomada"

El campeón del mundo tiene contrato con Inter Miami hasta diciembre de 2029, pero podría terminar su vínculo antes de lo esperado.

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Rodrigo De Paul podría volver a Racing luego que Messi se retire del fútbol.

Rodrigo De Paul podría volver a Racing luego que Messi se retire del fútbol.

En medio de la vuelta de varios campeones del mundo al fútbol argentino, los hinchas de Racing se ilusionan con el posible regreso de Rodrigo De Paul en lo que sería su tercer ciclo en el conjunto de Avellaneda.

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Más allá de que su salida de Atlético de Madrid y desembarco a Estados Unidos generó sorpresa y disgusto entre los fanáticos, ahora el mediocampista le habría puesto fecha para volver a vestir la camiseta blanquiceleste y sería “una decisión tomada”.

La idea que tiene es continuar mientras Lionel Messi siga jugando. Cuando Messi tome la decisión de dejar, De Paul tiene la decisión tomada de volver a Racing. No puedo decir el tiempo exacto, pero está la decisión tomada de volver a la institución”, aseguró el periodista de ESPN, Tomás Dávila.

Respecto a eso, el capitán de la Selección argentina tiene contrato con Las Garzas hasta diciembre de 2028, mientras que el Motorcito lo tiene por una temporada más, es decir, hasta diciembre de 2029, pero su vuelta a la Academia podría darse antes de esa fecha, cuando tenga 35 años.

Los números de Rodrigo De Paul en Inter Miami

Rodrigo De Paul llegó a Inter Miami a mediados de 2025 tras varias semanas de negociación a cambio de 15 millones de euros, sellando un vínculo hasta 2029. Fue subcampeón de la Leagues Cup 2025 y durante los play-offs se coronó campeón de la Conferencia Este de la Major League Soccer.

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