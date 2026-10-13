ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de lavandina

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica detectó irregularidades en el registro del producto, lo que lo convierte en potencialmente riesgoso para los usuarios.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de una reconocida marca de agua lavandina debido a irregularidades en su registro que la convierten en un producto potencialmente riesgoso para los usuarios.

La medida se implementó a través de la Disposición 6539/2026 del organismo, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana.

Se trata del agua lavandina marca 656 concentrada al 60%, debido a que no contaba con los registros correspondientes.

La disposición repasa que el Servicio de Domisanitarios del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud recibió una consulta sobre la lavandina 656, debido a la existencia de dudas sobre la legitimidad del producto .

Tras una investigación, se verificó que el producto no se encontraba inscripto , sin poder identificarse un establecimiento responsable de su elaboración.

Además, se envió una notificación postal a la empresa que sería responsable del producto al domicilio que figura en redes sociales, pero no fue respondida.

Así, a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios del producto involucrado del que se desconoce las condiciones de manufactura y considerando que tanto los establecimientos como los productos domisanitarios deben contar con las correspondientes habilitaciones y registros para poder ser comercializados, se prohibió la elaboración, uso, comercialización, distribución y publicidad, en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica, de todos los lotes del producto.