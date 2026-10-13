ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de lavandina

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de una reconocida marca de agua lavandina debido a irregularidades en su registro que la convierten en un producto potencialmente riesgoso para los usuarios.
La medida se implementó a través de la Disposición 6539/2026 del organismo, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana.
Se trata del agua lavandina marca 656 concentrada al 60%, debido a que no contaba con los registros correspondientes.
El agua lavandina no cuenta con registro ante ANMAT.
656
ANMAT prohibió la venta de una reconocida lavandina
La disposición repasa que el Servicio de Domisanitarios del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud recibió una consulta sobre la lavandina 656, debido a la existencia de dudas sobre la legitimidad del producto.
Tras una investigación, se verificó que el producto no se encontraba inscripto, sin poder identificarse un establecimiento responsable de su elaboración.
Además, se envió una notificación postal a la empresa que sería responsable del producto al domicilio que figura en redes sociales, pero no fue respondida.
Así, a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios del producto involucrado del que se desconoce las condiciones de manufactura y considerando que tanto los establecimientos como los productos domisanitarios deben contar con las correspondientes habilitaciones y registros para poder ser comercializados, se prohibió la elaboración, uso, comercialización, distribución y publicidad, en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica, de todos los lotes del producto.