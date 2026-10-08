ANMAT dio de baja a un reconocido laboratorio por no retirar del mercado medicamentos prohibidos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) inhabilitó a la firma luego de una serie de sanciones e irregularidades.

El laboratorio contaba con un largo listado de incumplimientos y sanciones de parte de ANMAT.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dio de baja la habilitación de un reconocido laboratorio luego de que, tras habérselo intimado a retirar del mercado productos con irregularidades, no cumpliera con la solicitud.

ANMAT prohibió la venta de tres reconocidos productos para dolores y otros problemas de salud

La medida se implementó a través de la Disposición 6489/2026 del organismo, publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana .

Se trata de P. L. Rivero y Cía. S.A. , con sede en la avenida Boyacá 411/419 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CUIT 30-50088342-8 Legajo N.º 6.578.

El texto explica que la empresa no había completado el retiro de unidades alcanzadas por medidas sanitarias luego de una serie de disposiciones regulatorias, prohibiciones de comercialización, órdenes de recupero de medicamentos y actuaciones de inspección.

El 29 de agosto de 2025, ANMAT dispuso la inhibición de las actividades productivas de Rivero por "diferentes incumplimientos a las Buenas Prácticas de Fabricación y Control".

En aquel entonces, ante los avisos de irregularidades y posterior investigación, un reporte del Departamento de Vigilancia post Comercialización y Acciones Reguladoras del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) lo catalogó como "crítico", correspondiente a "un defecto de calidad subestándar que puede ser potencialmente mortal o puede representar un riesgo grave para la salud del paciente, ante el uso o exposición al mismo y para este caso la prioridad es alta".

Luego, el 13 de enero de 2026 llegó una sanción por falta de autorización vigente para la elaboración tercerizada, pues producía sus artículos en un laboratorio que presentaba un nivel no aceptable de cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación, con deficiencias críticas que podían afectar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos.

ANMAT sancionó a Laboratorios Rivero por falta de autorización vigente para la elaboración tercerizada. Laboratorios Rivero

Pocos días más tarde, el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) encontró varias anomalías en la elaboración del medicamento Danferane I.V. / Trimetoprima 80 mg + Sulfametoxazol 400 mg.

En agosto, ANMAT prohibió la venta de Hessico / Hidroxietilalmidon 6 G %, solución inyectble (lote 29116, fecha de vencimiento AGO/27, Certificado N° 50.263) y ordenó su retiro del mercado por no contar con la habilitación sanitaria correspondiente para desarrollar dicha actividad.

Tras el incumplimiento de parte de Rivero, el organismo dio de baja la habilitación del laboratorio e inició sumario sanitario a la firma y a quien ejerza su dirección técnica.