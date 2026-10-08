8 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

ANMAT dio de baja a un reconocido laboratorio por no retirar del mercado medicamentos prohibidos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) inhabilitó a la firma luego de una serie de sanciones e irregularidades.

Por
El laboratorio contaba con un largo listado de incumplimientos y sanciones de parte de ANMAT.

El laboratorio contaba con un largo listado de incumplimientos y sanciones de parte de ANMAT.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dio de baja la habilitación de un reconocido laboratorio luego de que, tras habérselo intimado a retirar del mercado productos con irregularidades, no cumpliera con la solicitud.

Los tres productos prohibidos por ANMAT son importados.
Te puede interesar:

ANMAT prohibió la venta de tres reconocidos productos para dolores y otros problemas de salud

La medida se implementó a través de la Disposición 6489/2026 del organismo, publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana.

Se trata de P. L. Rivero y Cía. S.A., con sede en la avenida Boyacá 411/419 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CUIT 30-50088342-8 Legajo N.º 6.578.

El texto explica que la empresa no había completado el retiro de unidades alcanzadas por medidas sanitarias luego de una serie de disposiciones regulatorias, prohibiciones de comercialización, órdenes de recupero de medicamentos y actuaciones de inspección.

Los antecedentes del laboratorio dado de baja por ANMAT

El 29 de agosto de 2025, ANMAT dispuso la inhibición de las actividades productivas de Rivero por "diferentes incumplimientos a las Buenas Prácticas de Fabricación y Control".

En aquel entonces, ante los avisos de irregularidades y posterior investigación, un reporte del Departamento de Vigilancia post Comercialización y Acciones Reguladoras del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) lo catalogó como "crítico", correspondiente a "un defecto de calidad subestándar que puede ser potencialmente mortal o puede representar un riesgo grave para la salud del paciente, ante el uso o exposición al mismo y para este caso la prioridad es alta".

Luego, el 13 de enero de 2026 llegó una sanción por falta de autorización vigente para la elaboración tercerizada, pues producía sus artículos en un laboratorio que presentaba un nivel no aceptable de cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación, con deficiencias críticas que podían afectar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos.

ANMAT sancionó a Laboratorios Rivero por falta de autorización vigente para la elaboración tercerizada.

ANMAT sancionó a Laboratorios Rivero por falta de autorización vigente para la elaboración tercerizada.

Pocos días más tarde, el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) encontró varias anomalías en la elaboración del medicamento Danferane I.V. / Trimetoprima 80 mg + Sulfametoxazol 400 mg.

En agosto, ANMAT prohibió la venta de Hessico / Hidroxietilalmidon 6 G %, solución inyectble (lote 29116, fecha de vencimiento AGO/27, Certificado N° 50.263) y ordenó su retiro del mercado por no contar con la habilitación sanitaria correspondiente para desarrollar dicha actividad.

Tras el incumplimiento de parte de Rivero, el organismo dio de baja la habilitación del laboratorio e inició sumario sanitario a la firma y a quien ejerza su dirección técnica.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los productos prohibidos por ANMAT fueron incorrectamente manipulados.

ANMAT prohibió la venta de varios productos médicos por graves irregularidades

ANMAT detectó que la marca no se encontraba debidamente registrada.

ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de productos de limpieza

play

Cómo sigue la causa contra los alumnos de Lomas que vendían fotos sexuales de sus compañeras hechas con IA

Aumentan los peajes antes del fin de semana largo. 

Viajar a la Costa Atlántica será más caro: aumentan los peajes un 8,29%

play

Juicio por la muerte de Maradona: comienzan los alegatos

Loan desapareció en junio de 2024.

Juicio por la desaparición de Loan Peña: declara el hijo de María Victoria Caillava

Rating Cero

La Justicia le impuso a Maxi Ghione cuatro medidas acordadas junto con el denunciante, Emiliano Tarragona.

Maxi Ghione hizo un fuerte descargo luego de la denuncia en su contra: "Me mandé una macana"

La familia confirmó la triste sobre el músico de 81 años en sus redes sociales.

Último adiós a Piero: cómo será el extenso velorio del ícono de la música nacional

Leo Messi hizo lo imposible: reunió a Sergio Torres y Darío Zanco en el Monumental.

"Tu nombre es mi tatuaje": la firma de Messi en la piel de uno de los líderes de Grupo Cali

Yanina Latorre lo dijo: quién es el conductor señalado por la modelo.

Yanina Latorre desenmascaró al famoso conductor señalado por una modelo en un fuerte descargo: "Sos vos"

¡Otra vez! Facundo Moyano le envió una foto, junto a la influencer, a Moria Casán a pesar de que aun rige una perimetral impuesta por la justicia.

Ya no se esconden: la romántica foto de Facundo Moyano y Candela Arizaga que recibió Moria Casán

El autor de himnos como Mi viejo y Para el pueblo lo que es del pueblo falleció a los 81 años.

La emoción de Piero en su último posteo en redes sociales: "Es muy fuerte escuchar mi voz allí"

últimas noticias

Se fortalece El Niño: por primera vez la temperatura del mar alcanzó un récord histórico

Alarma por El Niño: por primera vez la temperatura del mar alcanzó un récord histórico

Hace 12 minutos
Daniel Osvaldo reveló que la infección se dio a causade carie no tratada a tiempo.

La salud de Daniel Osvaldo: revelan cuál fue el verdadero origen de su infección

Hace 21 minutos
Sus primeros años estuvieron marcados por el campo, la Patagonia, una familia de origen indígena y algunas curiosidades.

El debate por la fecha y el lugar del nacimiento de Perón, su origen tehuelche y el problema con el apellido

Hace 29 minutos
play

Cómo sigue la causa contra los alumnos de Lomas que vendían fotos sexuales de sus compañeras hechas con IA

Hace 32 minutos
play

La inflación de septiembre en la Ciudad fue de 1,8% y acumula 23,7% en el año

Hace 34 minutos