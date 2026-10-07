7 de octubre de 2026 Inicio
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ANMAT prohibió la venta de tres reconocidos productos para dolores y otros problemas de salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica detectó que los tres artículos, que son importados, no cuentan con registro correspondiente.

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Los tres productos prohibidos por ANMAT son importados.

Los tres productos prohibidos por ANMAT son importados.

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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de tres reconocidos productos promocionados para dolores, huesos y otras afecciones.

Los productos prohibidos por ANMAT fueron incorrectamente manipulados.
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ANMAT prohibió la venta de varios productos médicos por graves irregularidades

La medida se implementó a través de la Disposición 6457/2026 del organismo, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana.

Se trata de Super calcio cubano, identificado en su rotulado con el registro sanitario P210809; Suplemento nutritivo 0.44, de Lucover Productos Naturales; y Ungüento de árnica + coca. Nueva fórmula con aceite de cannabidol, identificado como de industria uruguaya y con un contenido neto de 190 gramos.

ANMAT prohibió la venta de tres productos importados para la salud

Según detalla el texto, el Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) recibió dos denuncias sobre la venta de estos productos, promocionados como solución para un largo listado de malestares y enfermedades con indicaciones terapéuticas asimilables a un medicamento, pero sin registro ante ANMAT.

El Súper Calcio Cubano se promociona como remedio fortalecedor de huesos, fortalecedor de dientes, artritis, artrosis, lumbago, osteoporosis, reumatismo, caída de cabello, agotamiento físico, parkinson y dolores musculares.

El Súper Calcio Cubano se promociona como remedio fortalecedor de huesos, fortalecedor de dientes, artritis, artrosis, lumbago, osteoporosis, reumatismo, caída de cabello, agotamiento físico, parkinson y dolores musculares.

"En consecuencia, se trata de productos de los que se desconocen sus condiciones de fabricación y composición real, elaborados por un establecimiento que no se encuentra habilitado por la autoridad sanitaria, y son dispensados fuera de un establecimiento habilitado a tal fin, por lo que revisten riesgo para la salud de los potenciales pacientes", precisa la disposición.

El Suplemento nutritivo 0.44 se indicaba para rotura de huesos, lumbago, artritis, reumatismo, parálisis facial, calambres, empañamiento de la vista, caída de cabello, mareos, dolor de huesos, hinchazón, regenera los tejidos, agotamiento, vejez prematura y dolor de cabeza.

El Suplemento nutritivo 0.44 se indicaba para rotura de huesos, lumbago, artritis, reumatismo, parálisis facial, calambres, empañamiento de la vista, caída de cabello, mareos, dolor de huesos, hinchazón, regenera los tejidos, agotamiento, vejez prematura y dolor de cabeza.

Ante esto, a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados, de los que se desconocen las condiciones de manufactura, el organismo prohibió el uso, la venta y promoción de los tres artículos.

El ungüento de árnica + coca con aceite de cannabidol se indica para masajes relajantes después de la actividad física o el deporte.

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