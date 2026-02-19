ANMAT prohibió la venta de un aceite de oliva Nucete falso: cómo reconocer las diferencias entre las botellas La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica detectó una falsificación en la presentación de 500 mililitros, y pidió a la empresa que detalle los aspectos que las distinguen. Por + Seguir en







ANMAT encontró que el producto utilizaba de manera apócrifa el rotulado de la marca. Redes sociales

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de un aceite de oliva extravirgen que imitaba a otro de una reconocida marca.

La medida se implementó a través de la Disposición 510/2026 del organismo, publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana. El producto cuenta con un rotulado que busca hacer creer a los consumidores que se trata de la marca Nucete, pero contiene varias diferencias que permiten su distinción.

El Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) detectó las diferencias en el envase y solicitó la colaboración de la firma para determinar si el producto es apócrifo.

nucete aceite de oliva.jpg El producto falsificado presenta algunas diferencias con el original. Ante esto, Nucete informó que el producto investigado no es fabricado por la empresa, que desconoce su procedencia y contenido; y al mismo tiempo enumeró las diferencias más notorias que identificó.

De este modo, el producto se halla en infracción por ser un producto falsificado, carecer de registros sanitarios, y estar falsamente rotulado al consignar en su rótulo la marca y los registros de establecimiento y de producto pertenecientes a la firma Agro Aceitunera SA, marca Nucete, y resulta ser un producto apócrifo.

"En atención a las circunstancias detalladas y a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de productos ilegales, toda vez que se trate de productos alimenticios que carecen de registros, motivo por el cual no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad", ANMAT prohibió "la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, y en las plataformas de venta en línea" del producto apócrifo. ANMAT detectó un producto que imita a la marca Nucete: cómo distinguir el apócrifo del original En la resolución, el organismo compartió una serie de detalles señalados por la empresa para que los consumidores puedan darse cuenta de cuál es el falsificado: anmat aceite de oliva extra virgen nucete apócrifo falso copia El color del vidrio del envase puede ayudar a distinguir falsificado de original. Boletín Oficial anmat aceite de oliva extra virgen nucete apócrifo falso copia ANMAT también mencionó la tapa de la botella como diferencia entre apócrifo y original. Boletín Oficial anmat aceite de oliva extra virgen nucete apócrifo falso copia Nucete destacó la ausencia de los símbolos Sin Tacc y Kosher. Boletín Oficial