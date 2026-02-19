19 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

ANMAT prohibió la venta de un aceite de oliva Nucete falso: cómo reconocer las diferencias entre las botellas

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica detectó una falsificación en la presentación de 500 mililitros, y pidió a la empresa que detalle los aspectos que las distinguen.

Por
ANMAT encontró que el producto utilizaba de manera apócrifa el rotulado de la marca.

ANMAT encontró que el producto utilizaba de manera apócrifa el rotulado de la marca.

Redes sociales

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de un aceite de oliva extravirgen que imitaba a otro de una reconocida marca.

El jabón en polvo fue retirado de las góndolas.
Te puede interesar:

ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de jabón en polvo

La medida se implementó a través de la Disposición 510/2026 del organismo, publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana. El producto cuenta con un rotulado que busca hacer creer a los consumidores que se trata de la marca Nucete, pero contiene varias diferencias que permiten su distinción.

El Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) detectó las diferencias en el envase y solicitó la colaboración de la firma para determinar si el producto es apócrifo.

nucete aceite de oliva.jpg
El producto falsificado presenta algunas diferencias con el original.

El producto falsificado presenta algunas diferencias con el original.

Ante esto, Nucete informó que el producto investigado no es fabricado por la empresa, que desconoce su procedencia y contenido; y al mismo tiempo enumeró las diferencias más notorias que identificó.

De este modo, el producto se halla en infracción por ser un producto falsificado, carecer de registros sanitarios, y estar falsamente rotulado al consignar en su rótulo la marca y los registros de establecimiento y de producto pertenecientes a la firma Agro Aceitunera SA, marca Nucete, y resulta ser un producto apócrifo.

"En atención a las circunstancias detalladas y a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de productos ilegales, toda vez que se trate de productos alimenticios que carecen de registros, motivo por el cual no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad", ANMAT prohibió "la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, y en las plataformas de venta en línea" del producto apócrifo.

ANMAT detectó un producto que imita a la marca Nucete: cómo distinguir el apócrifo del original

En la resolución, el organismo compartió una serie de detalles señalados por la empresa para que los consumidores puedan darse cuenta de cuál es el falsificado:

anmat aceite de oliva extra virgen nucete apócrifo falso copia
El color del vidrio del envase puede ayudar a distinguir falsificado de original.

El color del vidrio del envase puede ayudar a distinguir falsificado de original.

anmat aceite de oliva extra virgen nucete apócrifo falso copia
ANMAT también mencionó la tapa de la botella como diferencia entre apócrifo y original.

ANMAT también mencionó la tapa de la botella como diferencia entre apócrifo y original.

anmat aceite de oliva extra virgen nucete apócrifo falso copia
Nucete destacó la ausencia de los símbolos Sin Tacc y Kosher.

Nucete destacó la ausencia de los símbolos Sin Tacc y Kosher.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

ANMAT detectó que los productos no se encontraban registrados, lo cual es potencialmente riesgoso.

ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de cosméticos

play

Paro general de la CGT: cuáles son los accesos a la Ciudad que están cortados

Conocé a qué hora se regulariza el horario del transporte público. 

La vuelta a casa, también complicada: a qué hora vuelven a funcionar colectivos, trenes y subtes en el AMBA

Temblor en la Costa Atlántica: un sismo de magnitud 4,7 sacudió Mar del Plata

Temblor en la Costa Atlántica: un sismo de magnitud 4,9 sacudió Mar del Plata

play

Trabajadores de Fate y organizaciones de izquierda cortan Panamericana tras el cierre de la planta

regresan las tormentas fuertes y el granizo al amba: a que hora llueve

Regresan las tormentas fuertes y el granizo al AMBA: a qué hora llueve

Rating Cero

A pesar de su postura crítica ante interpretaciones biográficas simplistas de Shakespeare, McKellen asume con humildad su propio impacto cultural.

Fue protagonista en Marvel y en El Señor de los Anillos pero ahora criticó una película nominada a los Oscar: qué dijo

El inocente es una de las apuestas más fuertes del suspenso español en Netflix.
play

Netflix: la dramática serie de Netflix que mezcla misterio, giros inesperados y secretos del pasado

Tras la muerte de la hija de un alto oficial del ejército, el padre de la víctima decide tomar justicia por su propia mano y lo sentencia a muerte al enviar a Héctor a una prisión clandestina donde las decisiones son tomadas sin juicio ni piedad.
play

Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de La celda de los milagros, la emocionante película que te dejará al borde de las lágrimas

La tensión entre las mediáticas, Moria y Cinthia Fernández, habría derivado en la expulsión de la panelista del programa. 

Aseguran que Moria Casán echó a Cinthia Fernández de su programa

Según el dictamen oficial, la muerte de Greene fue catalogada como un accidente.

Revelaron la impactante causa de la muerte de Peter Greene, el actor de La Máscara y Pulp Fiction

La cantante rosarina, Nicki Nicole, suspendió su presentación en el Colón debido al paro general en contra de la reforma laboral. 
play

Nicki Nicole apoyó el paro general de la CGT y postergó su show: "Es un día muy importante"

últimas noticias

A pesar de su postura crítica ante interpretaciones biográficas simplistas de Shakespeare, McKellen asume con humildad su propio impacto cultural.

Fue protagonista en Marvel y en El Señor de los Anillos pero ahora criticó una película nominada a los Oscar: qué dijo

Hace 9 minutos
Adam Bareiro llegará a Boca con un contrato de 3 años, con opción de extenderlo por uno más

Boca llegó a un acuerdo con Bareriro y se convertirá en el tercer refuerzo: cuándo podría debutar

Hace 12 minutos
play

Paro general de la CGT: cuáles son los accesos a la Ciudad que están cortados

Hace 16 minutos
play
El inocente es una de las apuestas más fuertes del suspenso español en Netflix.

Netflix: la dramática serie de Netflix que mezcla misterio, giros inesperados y secretos del pasado

Hace 20 minutos
“Estamos asistiendo a un proceso claramente regresivo, alertaron los magistrados.

Juezas y jueces manifestaron su rechazo a la baja de edad de punibilidad

Hace 21 minutos