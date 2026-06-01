Cuándo cobro ANSES: Asignaciones Familiares de PNC, este martes 2 de junio La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por Agregar C5N en









ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes. Redes Sociales

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 2 de junio de 2026 con respecto a las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y Desempleo Plan 1.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Los titulares de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus montos de mayo con todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de junio.