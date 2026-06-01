1 de junio de 2026 Inicio
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Cuándo cobro ANSES: Asignaciones Familiares de PNC, este martes 2 de junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

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La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 2 de junio de 2026 con respecto a las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y Desempleo Plan 1.

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Los titulares de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus montos de mayo con todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de junio.

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