1 de junio de 2026 Inicio
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Escándalo de corrupción en Arsat: la Justicia investiga a "la banda de los mendocinos"

El fiscal Fernando Domínguez solicitó las indagatorias del expresidente de la empresa satelital estatal, Facundo Leal, y otros exdirectivos por presuntas coimas en contrataciones directas. El caso cobró impulso la semana pasada luego del arresto de Leal en Palermo, donde la policía secuestró drogas y millones de dólares en efectivo.

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Facundo Leal, expresidente de Arsat.

La Justicia Federal de San Isidro investiga a "la banda de los mendocinos", un grupo de exfuncionarios liderado por Facundo Leal, por un esquema de coimas y direccionamiento de contratos en la empresa estatal Arsat. El fiscal Fernando Domínguez solicitó las indagatorias de los implicados tras descubrir maniobras ilegales con la firma Argentina Logistic Services (ALS).

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El caso penal cobró impulso la semana pasada luego del arresto de Leal en Palermo, donde la policía secuestró drogas y millones de dólares en efectivo.

La causa se inició a raíz de un robo ocurrido en enero de 2024 en un depósito de San Fernando operado por ALS, donde la firma resguardaba material sensible de Arsat. La pesquisa sobre este incidente reveló deficiencias en la seguridad y una posterior auditoría expuso irregularidades en la adjudicación del servicio. Los investigadores sospechan que otras empresas vinculadas al mismo clan familiar presentaron ofertas coordinadas para dar una apariencia de legalidad al trámite.

El exsubgerente de Compras de Arsat, Gerardo Boschin, aparece como el presunto facilitador del contrato a cambio de dádivas. La acusación señala que el funcionario filtró datos internos del expediente a los empresarios y refrendó órdenes de compra por casi u$s2.000.000 entre 2021 y 2024. Asimismo, el exsubgerente de Finanzas Pablo Pagani avaló la prórroga del vínculo comercial sin la correspondiente intervención del Directorio de la empresa pública.

Las declaraciones juradas de los involucrados revelaron un incremento patrimonial injustificado durante sus años en la función pública. Leal declaró un patrimonio de $528 millones al inicio de 2025, una cifra trece veces mayor a sus registros de 2020, con un ítem llamativo de una "empresa unipersonal" sin mayor descripción. Por su parte, los bienes de Boschin superaron los $240 millones al cierre de 2024, impulsados por la adquisición de vehículos de alta gama.

Los exfuncionarios mantuvieron nexos de poder antes de sus renuncias en el Gabinete

"La banda de los mendocinos" consolidó una amplia red de relaciones con empresarios de medios, figuras del fútbol y sectores políticos de diversos partidos. Fuentes conocedoras detallaron que los imputados compartían viajes de lujo al exterior junto a contratistas estatales.

Una de las denuncias indica que los implicados viajaron a Marbella a mediados del año pasado para celebrar la adjudicación de un convenio con fondos públicos: "Se fueron a festejar que cerraron un contrato", recordó un testigo.

A pesar de su extenso historial en administraciones anteriores, los miembros de este grupo ganaron nuevos espacios de poder durante la gestión de Javier Milei en áreas de infraestructura y transporte. No obstante, la estructura colapsó en enero de este año con la dimisión obligada del secretario de Transporte, Luis Pierrini. Esa salida forzó las renuncias en cadena de Leal en el Orsna y de sus colaboradores en las dependencias ferroviarias estatales.

El juez Lino Mirabelli evalúa los llamados a indagatoria definitiva mientras mantiene la causa bajo secreto de sumario. Las fuerzas de seguridad incautaron teléfonos celulares, computadoras y documentación relevante en múltiples allanamientos en Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro. El análisis forense de estos dispositivos tecnológicos determinará la cantidad exacta de proveedores involucrados en los retornos y el porcentaje real de contratos viciados por corrupción.

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