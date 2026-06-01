Horóscopo de hoy, martes 2 de junio

Conocé lo que te depara el horóscopo para este martes 2 de junio de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.
(21 de marzo al 19 de abril)
Aries hoy será un día que te invita a tomar posición frente a situaciones donde tendrás que decidir. Evitá confrontar pero aprovechá el impulso para dirigir el rumbo.
(20 de abril al 21 de mayo)
Tauro es un buen día para hacer balances y ordenar tus finanzas de cara a encarar los nuevos desafíos que te tocará enfrentar durante el mes como mudanzas o cambios de trabajo.
(21 de mayo al 20 de junio)
Géminis puede que hoy recibas un llamado o un correo con información importante que estuviste esperando. Es un buen momento para resolver asuntos pendientes.
(21 de junio al 22 de julio)
Cáncer hoy será una jornada movida que te demandará mucha presencia. Tratá de tomarte aunque sea de a ratitos para estar a solas y no colapsar, los demás no entenderán y podes confrontar por tonterías.
(23 de julio al 22 de agosto)
Leo es una excelente jornada para reuniones laborales, encuentros y nuevos vínculos porque tu carisma está a tope. Todo lo que te propongas hoy contará con una cuota extra de confianza.
(23 de agosto al 22 de septiembre)
Virgo deberás ordenarte y evitar hacer todo al mismo tiempo. Una cosa terminada a la vez y luego encará lo siguiente. De lo contrario, sos un acumulador serial de ventanas abiertas.
(23 de septiembre al 22 de octubre)
Libra es una jornada tranquila en tus relaciones personales e incluso, en el amor, podrás disfrutar de buenos momentos.
(23 de octubre al 21 de noviembre)
Hoy la intuición está a tope Escorpio y será tu mejor amiga para evitar que tomes decisiones apresuradas. Si no te vibra, por ahí no es y conviene esperar.
(22 de noviembre al 21 de diciembre)
Sagitario venís con ganas de hacer cosas nuevas y hoy tendrás tiempo para planificar esas actividades. Tomate un tiempo y decidí qué te conviene y si vas a poder cumplir con vos mismo.
(22 de diciembre al 19 de enero)
Capricornio tu perseverancia trae recompensa y hoy será una excelente jornada para todo lo relacionado a tu trabajo y a tus finanzas.
(20 de enero al 18 de febrero)
Acuario puede que pongas en marcha algún emprendimiento personal relacionado con tu capacidad creativa y tu particular perspectiva.
(19 de febrero al 20 de marzo)
Piscis tené cuidado con cargarte con los problemas de los demás. Está bien prestar la oreja pero deberás ser cauteloso para no terminar involucrado en asuntos que no son de tu incumbencia ya que terminarás dañado.