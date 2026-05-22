ANMAT prohibió el uso de una reconocida marca de productos de limpieza Se trata de desinfectantes, limpia piso, lavandina, jabón para ropa, suavizante, entre otros. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica vetó su uso, comercialización, distribución y publicidad en plataformas de venta online como tiendas físicas. Por Agregar C5N en









Se trata de los productos de limpieza marca Maxus.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso y la comercialización de una reconocida marca de productos de limpieza por no estar inscriptos en el organismo. La medida fue comunicada a través de la Disposición 3064/2026 en el Boletín Oficial.

En el texto publicado explicaron que durante las tareas de fiscalización llevadas a cabo por el Servicio de Domisanitarios del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) llegaron a la marca "Maxus" que comercializaba productos domisanitarios sin registros ante la ANMAT.

ANMAT 22-5-26 En esa línea explicaron que estos productos se promocionaban y comercializaban en la siguiente página web https://www.quimicamaxus.com, en redes sociales y en plataformas de venta digital y verificaron que "los productos no se encuentran inscriptos ante la ANMAT".

Cuáles son los productos prohibidos por la ANMAT Desinfectante,

Limpia piso,

Lavandina en polvo,

Limpiadores,

Cloro granulado para piletas,

Pastillas de cloro para piletas,

Alguicida para piletas,

Desengrasante,

Detergente lavavajillas,

Shampoo para auto,

Jabón para ropa,

Lustra muebles,

Cera y silicona para acabado de superficies,

Suavizante para ropa,

Quita mancha y

Aromatizantes.