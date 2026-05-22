ANMAT prohibió el uso de una reconocida marca de productos de limpieza

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso y la comercialización de una reconocida marca de productos de limpieza por no estar inscriptos en el organismo. La medida fue comunicada a través de la Disposición 3064/2026 en el Boletín Oficial.
En el texto publicado explicaron que durante las tareas de fiscalización llevadas a cabo por el Servicio de Domisanitarios del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) llegaron a la marca "Maxus" que comercializaba productos domisanitarios sin registros ante la ANMAT.
En esa línea explicaron que estos productos se promocionaban y comercializaban en la siguiente página web https://www.quimicamaxus.com, en redes sociales y en plataformas de venta digital y verificaron que "los productos no se encuentran inscriptos ante la ANMAT".