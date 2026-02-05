5 de febrero de 2026 Inicio
ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de perfumes por causar dermatitis

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica recibió denuncias sobre efectos adversos en la piel por el uso del producto.

ANMAT detectó que el perfume causaba efectos adversos.

ANMAT detectó que el perfume causaba efectos adversos.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta en todo el país de una reconocida marca de perfumes artesanales luego de advertirse que causaban efectos adversos en los usuarios, especialmente dermatitis.

ANMAT detectó irregularidades en el registro de varios cosméticos destinados al público infantil.
ANMAT prohibió una serie de cosméticos infantiles con personajes de películas

La medida se implementó a través de la Disposición 228/2026 del organismo, publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana.

Se trata de los perfumes de autor/artesanales de la marca Zentidos, que se vendían tanto en un comercio de la localidad bonaerense de Tigre como a través de plataformas online.

ANMAT recibió denuncias por efectos adversos ocasionados por el perfume.

ANMAT recibió denuncias por efectos adversos ocasionados por el perfume.

El proceso se inició a raíz de la recepción por parte del sector de Cosmetovigilancia del Servicio de Productos Cosméticos e Higiene Personal de "un reporte de eventos adversos (dermatitis) acontecidos tras el uso de ciertas variedades del producto".

"Consultada la base de datos de cosméticos inscriptos ante la ANMAT, no se hallaron productos cuyos datos identificatorios se correspondan con los obrantes en el rotulado de los citados cosméticos", destaca el texto.

Por ello, ante los efectos adversos, sumado a que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, y en consecuencia para los que no es posible conocer su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable, el organismo prohibió su venta.

ANMAT prohibió la venta de productos capilares de una conocida marca

ANMAT prohibió también, a través de la Disposición 227/2026, la comercialización, publicidad y distribución de productos capilares de la marca Shine Hair. Según expresa el texto, carecen de inscripción sanitaria, lo que representa un riesgo para la salud pública.

El listado incluye: biotina, células madre vegetales, crema ácida extra hidratación, nutriplex hialurónico, keratina líquida, levanta muertos, botox + biotina, shampo extra ácido, shampoo equishine de argán y acondicionador extra ácido, todos de marca Shine Hair, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

El organismo advierte que algunos de estos productos pueden contener formol, un ingrediente no autorizado que puede causar efectos nocivos como irritaciones y problemas respiratorios.

ANMAT prohibió la venta de productos de limpieza por falta de registro

Mediante la Disposición 230/2026, el organismo también prohibió la comercialización de productos domisanitarios (limpiadores, desinfectantes, etc.) bajo la firma Química C.E.A., sin debido registro ante ANMAT.

La medida se tomó a partir de una denuncia recibida por el Servicio de Domisanitarios del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, luego de la cual se corroboró la falta de registros sanitarios de la firma y de sus productos.

