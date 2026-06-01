1 de junio de 2026 Inicio
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Un micro con pasajeros chocó contra un camión y un auto en la Ruta 9: hay cuatro heridos

Algunas personas quedaron atrapadas y debieron ser rescatadas, en el marco de un amplio operativo. El micro volvía de un tour de compras en La Salada.

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El hecho se produjo en la Ruta 9.

El hecho se produjo en la Ruta 9.

Un micro chocó contra un camión y un auto en la Ruta 9 luego de un tour de compras en La Salada, por lo que algunos pasajeros quedaron atrapados y debieron ser rescatados por las autoridades. Además, cuatro personas sufrieron heridas leves y fueron trasladados al Hospital de Campana.

La combi que conducía Elías Morel impactó desde atrás al camión cisterna en la autopista Rosario-Santa Fe.
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El hecho se produjo en el kilómetro 71, donde el colectivo marca Mercedes-Benz circulaba desde la famosa feria de compras hacia la provincia de Entre Ríos, cuando chocó contra la parte trasera de un camión Volvo 330 con acoplado y un Volkswagen Vento blanco. En este marco, cuatro pasajeros del micro sufrieron lesiones leves y fueron derivados al Hospital de Campana, mientras que el resto descendió del vehículo, perteneciente a la empresa Estrella Tour 26, sin inconvenientes.

En tanto, el camionero y los ocupantes del automóvil resultaron ilesos, por lo que no fueron trasladados. Por otro lado, las autoridades interrumpieron la circulación en dos carriles, por lo que solamente habilitaron el tránsito en el rápido.

El suceso se registró después de otro accidente ocurrido en la Ruta 9, a la altura de Escobar, el 23 de mayo. En aquel entonces, un camión arenero perdió el control, se cruzó de carril y chocó contra un puente peatonal, derribándolo por completo. Según relató el chofer, el accidente se habría originado tras la explosión de uno de los neumáticos del vehículo, situación que provocó que no pudiera mantener el control de la unidad.

Murió un reconocido cantante en un accidente en la autopista Rosario-Santa Fe

Un trágico accidente ocurrió durante la mañana del domingo sobre la autopista Rosario-Santa Fe, donde se vieron involucrados una combi y un camión cisterna cargado con gas. El conductor del vehículo de menor tamaño era Elías Morel, reconocido cantante y líder de una banda de cumbia santafesina.

El hecho se produjo en el kilómetro 141,5 de la autopista Rosario-Santa Fe, unos 500 metros al norte de la cabina de peaje. Por causas que todavía son materia de investigación, la furgoneta se incrustó en la parte posterior de un camión cisterna que transportaba gas propano-butano, altamente inflamable.

Apenas ocurrido, los operarios del peaje se comunicaron con la Guardia Provincial, que cortó el tránsito vehicular en ambos sentidos ante el potencial peligro que representa una explosión y desviaron la circulación por la ruta nacional 11, donde también se desplegaron efectivos de la Comisaría 19ª de Sauce Viejo.

La víctima falleció en el lugar, y su cuerpo pudo ser extraído del habitáculo por bomberos y médicos del SIES 107.

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