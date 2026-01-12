12 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

ANMAT inhabilitó a ocho laboratorios e inhibió a otros dos por "incumplimientos críticos"

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica dispuso la medida tras detectar múltiples irregularidades en materia de control y seguridad, mientras sigue la investigación de la Justicia por el llamado escándalo del fentanilo.

Por
ANMAT sigue en la mira de la Justicia por el escándalo del fentanilo.

ANMAT sigue en la mira de la Justicia por el escándalo del fentanilo.

A poco de su cambio de autoridades, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la inhibición de dos empresas farmacéuticas y la baja de la habilitación para operar de otros ocho laboratorios y droguerías, luego de detectar múltiples incumplimientos críticos en materia de control y seguridad, mientras sigue la investigación de la Justicia por el llamado escándalo del fentanilo, con falta de controles que derivó en más de 100 muertes.

Nestlé hizo un retiro voluntario y preventivo de varios lotesde fórmulas lácteas en polvo
Te puede interesar:

Retiraron del mercado una leche de fórmula para bebés por contener una peligrosa bacteria

La medida se implementó a través de varias disposiciones del organismo, publicadas este lunes en el Boletín Oficial con la firma de su nuevo titular, Luis Eduardo Fontana.

La semana pasada, el Gobierno aceptó la renuncia de Nélida Agustina Bisio como titular de ANMAT y designó en su lugar a Fontana, de larga trayectoria en el negocio de las prepagas.

El último informe del Cuerpo Médico Forense presentado al juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, confirmó que 38 de las 40 historias clínicas de pacientes fallecidos analizadas (sobre el total de 173) están directamente vinculadas con el uso del fentanilo adulterado fabricado por HLB Pharma Group SA y producido por Laboratorios Ramallo SA.

ANMAT inhibió a dos firmas farmacéuticas por incumplimiento de buenas prácticas

Entre las primeras medidas adoptadas, la ANMAT ordenó la inhibición de las firmas Biotenk y Laboratorios Solkotal, luego de que el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) detectara graves falencias en el cumplimiento de las buenas prácticas de farmacovigilancia.

En el caso de Biotenk, con sede comercial en el barrio porteño de Villa Lugano, las irregularidades incluyeron la ausencia de un área formal de farmacovigilancia, la falta de un sistema adecuado para la recepción y notificación de reacciones adversas, el incumplimiento en la comunicación de procesos productivos y la carencia de informes periódicos de seguridad. Además, la empresa no contaba con capacitaciones, personal ni recursos suficientes para esas tareas. La inhibición se dispuso luego de que la firma no presentara un plan de acciones correctivas y preventivas.

medico jeringas farmaco medicamento anmat
ANMAT detectó irregularidades en varios laboratorios.

ANMAT detectó irregularidades en varios laboratorios.

Por su parte, Laboratorios Solkotal, ubicado en el barrio de Barracas, ya había sido inspeccionado en 2022, lo que derivó en una suspensión de actividades. Según consta en los antecedentes, mediante la intervención del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud, se permitió su regreso parcial a la producción bajo el compromiso de subsanar deficiencias críticas, bajo supervisión de la ANMAT.

Sin embargo, nuevas inspecciones del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) detectaron falta de personal calificado, deficiencias en el sistema de gestión de calidad, problemas de mantenimiento e infraestructura, equipos sin calibración, áreas limpias sin revisión actualizada y ausencia de documentación sobre la tercerización de producción. La empresa elaboraba, además, inyectables para Laboratorio P. L. Rivero y Cía. SA, que fue inhibido el año pasado, por lo que se ordenó la prohibición y el retiro del mercado de todos los lotes producidos en esas instalaciones.

ANMAT inhabilitó a ocho laboratorios y droguerías

En paralelo, la Anmat dispuso la baja de la habilitación de ocho laboratorios y droguerías, entre ellos Laboratorio Apolo, que había sido adquirido por Ariel García Furfaro cuando explotó en Rosario en 2016. El empresario también compró luego HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, donde se elaboraron los lotes de fentanilo contaminado asociados a más de un centenar de muertes, según la causa penal que tramita en un juzgado federal de La Plata.

Las firmas que dejaron de estar habilitadas son:

  • Laboratorio Apolo
  • Droguería Eurofarma S.A.
  • Jacobo David Sapoznikow (Laboratorio Edyafe)
  • Par Sol Laboratorios SA
  • Spedrog Caillon SAIC
  • Factory Solution SA
  • Laboratorio Redia SA
  • Lemax Laboratorios SRL

Según fundamentó la autoridad regulatoria, la medida se adoptó en el marco de un control del Registro de Inscripción de Establecimientos, donde se constató que ninguna de las firmas contaba con actividad productiva ni con un director técnico designado, un requisito obligatorio establecido por la Ley Nº 16.463.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) tiene nuevo titular.

A ocho meses de escándalo del fentanilo, el Gobierno reemplazó a la titular de la ANMAT

Esta es la historia de uno de los asesinos en serie más recordados de nuestro país

Cual es la terrorífica historia de Raúl Aníbal González Higonet, el asesino en serie argentino que mataba cuando sus víctimas dormían

El ratón colilargo o ratón de cola larga puede transmitir hantavirus.

Alerta por hantavirus: murió una nena de 10 años y ya son 4 las víctimas fatales en 2026

Un gesto sencillo, económico y fácil de probar que suma identidad y profundidad a uno de los rituales más queridos de la cultura argentina.

Cambia todo: por qué el laurel puede ser un elemento perfecto para el asado

uáles son los fines de semana largo que tendrá 2026: ¿falta mucho para el próximo?

Cuáles son los fines de semana largo que tendrá el 2026: ¿falta mucho para el próximo?

El planeta podría perder todo su oxígeno.

Se acabará el oxígeno en la Tierra: un estudio de la NASA predijo cuándo sucederá

Rating Cero

Tensión en MasterChef: qué pasó entre Damián Betular y Germán Martitegui
play

Tensión en MasterChef: qué pasó entre Damián Betular y Germán Martitegui

Con un guion ágil y una estética neoyorquina impecable, los nuevos episodios ofrecen una mirada fresca y sin prejuicios sobre los romances intergeneracionales y la reinvención personal.
play

Esta serie sobre mujeres de más de 40 tiene una nueva temporada en Netflix y es furor: como se llama

Jonah Hill sorprende con un drástico cambio físico.

La impresionante transformación de Jonah Hill, de El Lobo de Wall Street: bajó 30 kilos

MaiaReficco, es actriz y cantante argentina que protagonizó un musical en Broadway

Quién es Maia Reficco, la joven que estaría saliendo con Franco Colapinto

De Paul se tatutó tres corazones y subió una foto de un benteveo en presagio de un embarazo

¿Tini Stoessel embarazada? El sugestivo tatuaje de Rodrigo De Paul que alimentó los rumores

La miniserie está conformada por ocho episodios. 
play

Tiene 8 capítulos y es la serie que destronó al final de Stranger Things

últimas noticias

En Salta hay un pueblito con paisajes asombrosos para visitar en esta temporada 2026.

Turismo en Salta: el pueblito con paisajes asombrosos de formaciones rocosas puntiagudas para ir en el verano 2026

Hace 7 minutos
El ratón colilargo o ratón de cola larga puede transmitir hantavirus.

Alerta por hantavirus: murió una nena de 10 años y ya son 4 las víctimas fatales en 2026

Hace 27 minutos
Anses sumó una herramienta digital que facilita las consultas online.

Si tenés que hacer consultas en ANSES, no podés no saber esta novedad: de qué se trata

Hace 33 minutos
Este viaje por una ruta argentina ofrece Wifi gratuito: como funciona y qué hacer para conectarse

Este viaje por una ruta argentina ofrece Wifi gratuito: como funciona y qué hacer para conectarse

Hace 33 minutos
Giuliano Simeone marcó tendencia con un look total black.

El look de Giuliano Simeone que se robó las miradas: lo clásico no pasa de moda

Hace 34 minutos