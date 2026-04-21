Jésica Cirio dejó el anonimato y volvió a estar en boca de todos. La modelo reveló en televisión que espera su segundo hijo: "Vuelvo a ser mamá y estoy en mi mejor momento".
Tras estar alejada de las luces de las cámaras, la modelo confirmó que espera un varón junto al empresario Nicolás Trombino. "Estamos viviendo un sueño", confirmó a Ángel de Brito.
Jésica Cirio dejó el anonimato y volvió a estar en boca de todos. La modelo reveló en televisión que espera su segundo hijo: "Vuelvo a ser mamá y estoy en mi mejor momento".
La modelo confirmó en LAM, con Ángel de Brito, que espera su primer hijo con el empresario Nicolás Trombino, después que el conductor lanzó un enigmático sobre la famosa: “Está embarazada por segunda vez, Jesica Cirio”.
Agregó: “Va a ser mamá nuevamente. Está con un bajo perfil después de todo lo de Elías Piccirillo, Martín Insaurralde y la mar en coche”, detalló el mediático. La conductora está de 3 meses y medio y espera un varón.
Enseguida, Cirio le envió un mensaje a De Brito, donde agradeció el tratamiento del tema: “Hola, Primero agradecer por haberme bancado y esperarme. Ya le conté a Chloe, así que ya lo podías contar tranquilo. Para mí era importante que primero lo supiera la nena”, se escuchó en un mensaje de voz.
"Nico llegó en el momento justo. Me devolvió la paz y las ganas de volver a creer en el amor", dijo hace un tiempo la famosa hablando de su actual pareja.
Jésica Cirio tiene 41 años e inició su carrera profesional en 1996. Se destacó como vedette junto a Gerardo Sofovich y Jorge Guinzburg. Después ocupó el rol como conductora en Kubik, entre 2004 y 2009, y estuvo al frente de La Peña de Morfi, en Telefe. Se separó del político Martín Insaurralde, exintendente de Lomas de Zamora, tras un escándalo judicial, y con quien tuvo su única hija Chloé. Después se casó y divorció de Elías Piccirillo, preso por reiteradas estafas.
Actualmente, está en pareja hace menos de un año con el empresario Nicolás Trombino, de 35 años, que vive en Puerto Madero y tiene un hijo adolescente. "Le dicen Niki y es proveedor de alimentos al Estado", según la periodista Laura Ubfal.
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