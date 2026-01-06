A ocho meses de escándalo del fentanilo, el Gobierno reemplazó a la titular de la ANMAT El Ejecutivo aceptó la renuncia de Nélida Agustina Bisio al frente de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Designó a Luis Fontana, con larga trayectoria en el sector privado. Por + Seguir en







El Gobierno aceptó la renuncia de Nélida Agustina Bisio como titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y designó en su lugar a Luis Eduardo Fontana. El organismo viene de estar en el ojo de la tormenta tras el llamado escándalo del fentanilo, con falta de controles que derivó en más de 100 muertes.

La medida se implemento a través del Decreto 3/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones.

El último informe del Cuerpo Médico Forense presentado al juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, confirmó que 38 de las 40 historias clínicas de pacientes fallecidos analizadas (sobre el total de 173) están directamente vinculadas con el uso del fentanilo adulterado fabricado por HLB Pharma Group SA y producido por Laboratorios Ramallo SA.

Nélida Agustina Bisio Gabriela Mantecón Fumadó ANMAT Nélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó, investigadas en el escándalo del fentanilo. ANMAT Bisio fue citada a declarar en la causa, cuyo expediente ya acumula unas 6.000 fojas, distribuidas en más de 30 cuerpos, y mantiene bajo análisis el desempeño de los mecanismos de fiscalización y control de la ANMAT. En ese marco, el rol del organismo quedó expuesto a cuestionamientos públicos y judiciales por los controles previos y posteriores a la autorización de los productos.

En ese contexto, el Ministerio de Salud había anticipado que aguardaba el avance de las actuaciones administrativas antes de definir su continuidad.

Quién es Luis Fontana, el nuevo director de la ANMAT Fontana es médico cirujano egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y cuenta con formación complementaria en administración de empresas de salud, dirección estratégica, sistemas de información y negociación, cursada en la UADE. Cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en OSDE, de la que se desvinculó en febrero de 2025. En su formación profesional realizó las residencias en cirugía general y cirugía oncológica, y se desempeñó como jefe de residentes y cirujano de planta en instituciones de referencia, entre ellas el Instituto Ángel Roffo. Luis Fontana ANMAT Luis Fontana tiene un largo recorrido en el sector privado de la medicina.