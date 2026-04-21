Como es el cambio en la VTV que habilitará ver toda la información desde tu celular La información vehicular pasa a estar disponible en línea. El sistema busca una mayor transparencia y un mecanismo más ágil. Por + Seguir en







El nuevo sistema también busca ordenar la información a nivel nacional. Pexels

La verificación técnica vehicular avanza hacia un sistema digital con acceso remoto a la información.

Se incorporan certificados electrónicos que reemplazan los comprobantes físicos tradicionales.

La nueva modalidad permite consultar el estado del vehículo en tiempo real desde dispositivos móviles.

El objetivo es unificar datos, mejorar controles y simplificar los trámites en todo el país. La Verificación Técnica Vehicular inicia una etapa de modernización con la incorporación de herramientas digitales que permiten acceder a toda la información del vehículo desde el celular. Este cambio buscará que sea más fácil el control y mejorar la disponibilidad de datos tanto para conductores como para autoridades.

Este control obligatorio evalúa el estado mecánico y las emisiones contaminantes de los automotores, con el fin de garantizar condiciones mínimas de seguridad en la vía pública. En ese contexto, la digitalización aparece como una respuesta a la necesidad de simplificar procesos y reducir irregularidades.

El nuevo sistema también busca ordenar la información a nivel nacional, aunque su aplicación mantiene particularidades según cada jurisdicción. La implementación de plataformas digitales permite avanzar hacia un esquema más transparente y eficiente. Con estas modificaciones, el acceso a los datos deja de depender de documentos físicos y pasa a integrarse en entornos digitales que centralizan el historial del vehículo.

VTV Así podés ver todos los datos de la VTV desde tu celular La principal novedad es la emisión de certificados digitales que reemplazan la tradicional oblea en el parabrisas. Estos documentos incluirán códigos QR que permitirán verificar la información de forma rápida y segura desde cualquier dispositivo. A partir de esta actualización, los datos técnicos del vehículo, como el estado de frenos, luces y emisiones, quedarán almacenados en una base digital. Esto permitirá consultar el historial completo en tiempo real, sin necesidad de contar con documentación impresa.