La Joaqui y Ángela Torres respondieron a la polémica por sus looks similares: "Las lindas hacemos match"

La Joaqui y Ángela Torres , colegas en la escena de la música argentina y amigas íntimas, volvieron a generar repercusión en redes sociales por su parecido estético. Joaquinha se tiñó del mismo color de pelo que la hija de Gloria Carrá y generó todo tipo de reacciones.

" Las lindas no nos copiamos, las lindas hacemos match ", respondió la referente de música urbana a quienes la criticaron por "copiar" a Ángela.

"No sé quién los traumó tanto, pero OBVIO que podemos usar el mismo vestido, peinarnos igual, comprar el mismo make up y compartir perfume ", insistió la cantante en X junto a una foto de ambas luciendo vestidos iguales con maquillaje a juego y en Instagram definió: "Opuestos complementarios".

Nose quien los traumó tanto, pero OBVIO que podemos usar el mismo vestido, peinarnos igual, comprar el mismo makeup y compartir perfume. Las lindas no nos copiamos, las lindas hacemos match pic.twitter.com/QoRNkaH9vS

No es la primera vez que alguna de las dos es señalada por "copiarse" de la otra o, simplemente, parecerse mucho estéticamente. Cuando la intérprete de No me olvides lanzó el videoclip del tema Fiebre hace dos años la señalaron por parecerse a La Joaqui .

Cuando la modelo publicó sus primeras fotos con el nuevo color de pelo, recibió una seguidilla de comentarios comparándola con Ángela: "Son hermanas con Ángela ahora", "Pensé que era Angelita", " Empezó siendo La Joaqui y terminó siendo Ángela Torres jajaja que parecidas " y "Está más Ángela Torres que la mismísima Ángela Torres".

Ángela Torres cantó con su madre en el Gran Rex

La joven cantante ofreció un show en vivo y sorprendió a los presentes con una invitación inesperada para compartir una canción junto a su mamá, quien luego compartió el recuerdo en su cuenta de Instagram y señaló que hubo un "tejido invisible del amor" que las envolvió durante el show.

El gesto de la artista generó aplausos de los espectadores y transformó el recital en una escena íntima atravesada por la complicidad familiar y la pasión por la música. Madre e hija se mostraron relajadas mientras intercambiaban miradas y sonrisas durante la interpretación, que generó emoción en el público.

Embed - Gloria Currá on Instagram: "Ayer pasó algo muy profundo. Cantamos juntas… pero no era solo una canción. Sentí tu mirada amorosa sosteniéndome. Y ese tejido invisible del amor envolviéndonos, protegiéndonos, acercándonos más que nunca. El amor siempre estuvo. Iluminaste mi mundo el día que naciste y lo seguís haciendo. Gracias, hija, por ese corazón enorme y esa luz que te hace única. @angelatorres Un capítulo aparte para las incondicionales de siempre, que me bancaron llorando toda la semana de emoción desde que Ángela me invitó a cantar. @fercaride.st gracias por tu mirada, por estar siempre al lado mío y por lookearme solo como vos sabes hacerlo @marieperticari gracias amiga por hacerme el aguante en todas @agusbottazzimakeup sos lo más gracias por acompañarme con tanto amor. @ximenafassi que buen encuentro!! Y el diseño increíble de @atelier_molina @inesbonadeojoyeria " View this post on Instagram

Antes de comenzar la canción, Ángela presentó a su madre con mucho orgullo y dejó en claro el vínculo que las une desde el aspecto artístico. "Es un honor cantar con ella", expresó ante sus fanáticos mientras generaba uno de los instantes más celebrados de toda la noche.

Tras el show a dúo frente a los seguidores de su hija, Gloria publicó en su cuenta de Instagram un emotivo posteo para recordar el encuentro. "Ayer pasó algo muy profundo. Cantamos juntas… pero no era solo una canción. Sentí tu mirada amorosa sosteniéndome", escribió la actriz en su perfil oficial.