Qué fue de la vida del cantante del éxito "Laura no está" en los 90 El músico italiano Filippo Neviani fue furor en el cambio de siglo. Lo que muchos no saben es que continúa dedicándose a su carrera musical hoy. + Seguir en







Qué fue de la vida de Nek, el cantante de "Laura no está". Nek se convirtió en un mega éxito en Latinoamérica a fines de los 90.

El italiano Filippo Neviani que conquistó la Argentina con “Laura no está” mantiene vigencia en la música y la televisión.





La canción, inspirada en un amor real, se convirtió en un fenómeno en los 90 en toda América Latina.





Tras el éxito, desarrolló una carrera sólida con giras, discos y presencia en formatos televisivos.





Hoy combina su rol de artista con el de figura mediática en Italia, sin perder vínculo con el público local. La historia de Filippo Neviani, más conocido como Nek, está inevitablemente ligada a la canción “Laura no está”, ese tema que a fines de los 90 sonó en radios argentinas con una insistencia que lo volvió parte del repertorio popular. En un país acostumbrado a adoptar voces italianas, como Eros Ramazzotti o Laura Pausini, su irrupción no fue casual sino el resultado de una estrategia que apostó al idioma y a una sensibilidad compartida.

Nek, el cantante de Laura no esta Beppe Gallo BSA STUDIOS El tema que lo hizo famoso en Argentina nació de una experiencia personal. Años después, el propio cantante confirmó que Laura existió, aunque bajo otro nombre, y que esa relación breve pero intensa fue el motor de una letra que logró identificación masiva. Esa cercanía emocional, sumada a la decisión de grabar en español, fue determinante para que el sencillo atravesara fronteras y lo instalara en América Latina.

El salto internacional llegó en 1997, cuando reeditó un disco previo y sumó “Laura non c’è”, que luego adaptó al español. Ese mismo año empezó a construir una base de seguidores en la Argentina, reforzada por presentaciones televisivas y un recital en el Teatro Gran Rex que consolidó su popularidad local. A partir de ahí, su carrera se expandió con discos editados en dos idiomas y giras constantes.

Qué fue de la vida de Filippo Neviani, conocido como Nek Con el tiempo, Nek dejó de ser solo un cantante de hits para convertirse en una figura integral del entretenimiento en Italia. Condujo programas como “Dalla strada al palco” y desde 2025 ocupa una silla como jurado en la versión italiana de La Voz Italia, lo que lo mantiene vigente frente a nuevas audiencias.

En paralelo siguió produciendo música y en 2026 lanzó “Nek Hits”, un álbum que repasa sus mayores éxitos y acompaña una gira europea. Su vida personal también encontró estabilidad: está casado desde 2006 conPatrizia Vacondio y ambos tuvieron a su hija Beatrice en 2011. Ahora comparte en redes aspectos cotidianos, una faceta que lo acerca a sus seguidores.

Nek, el cantante de Laura no esta (1) A sus 54 años, Nek sigue en el mundo de la música, es jurado de La Voz Italia y sacó un disco en 2026. Un episodio marcó un antes y un después en 2021, cuando sufrió un accidente doméstico que afectó su mano izquierda. La recuperación, aunque parcial, no lo alejó de la música, sino que reforzó su vínculo con el oficio. Con más de 10 millones de discos vendidos, Nek sigue siendo una referencia de esa generación de artistas que lograron instalarse en la Argentina y permanecer en la memoria colectiva.