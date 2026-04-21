Las prepagas vuelven a aumentar en mayo: de cuánto será la suba y en qué empresas

Las principales empresas de medicina prepaga confirmaron que implementarán aumentos en las cuotas en mayo, en el marco de los ajustes mensuales. Las compañías argumentan que la suba buscará compensar el incremento sostenido de costos en el sistema sanitario, como insumos médicos, honorarios profesionales, alquileres y servicios tercerizados.
Los aumentos se llevarán adelante en el marco de la normativa que señala que las empresas pueden definir sus precios con respecto a la suba de sus costos. En tal sentido, Swiss Medical, Sancor Salud, Avalian y Prevención Salud definieron un incremento del 3,4%, mientras que Osde y Galeno aumentarán sus cuotas entre un 3,2% y 3,3%.
En tanto, en algunos casos, los porcentuales también fueron aplicados al valor de los copagos. Para mayores dudas, los usuarios pueden consultar los detalles de su plan en plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que permite comparar tarifas, prestadores y modalidades de cobertura.
La nueva suba se producirá en un escenario de advertencias dentro del sector de salud. Desde la Confederación Farmacéutica Argentina señalaron que podrían registrarse problemas de abastecimiento de medicamentos si no se regularizan pagos atrasados por parte de obras sociales y prepagas.
El Gobierno dio de baja cuatro nuevas prepagas
A través de un comunicado de la Superintendencia de Servicios de Salud, el Gobierno dispuso la baja de cuatro nuevas prepagas de salud en el marco del plan libertario de “reordenar” y ya son 50 las entidades dadas de baja desde el comienzo del 2026, y en total suma casi 170.
Las prepagas son Su Medicina Asistencia, Instituto Panamericano de Salud, Imedical y Seres, según aclaró el documento del Boletín Oficial. En marzo ya había ado de baja 10 empresas de medicina privada.
Según se informó, la medida forma parte de un proceso de revisión del padrón de las empresas que operan en el sector. El objetivo es depurar y actualizar el registro de prestadoras para mejorar la transparencia del sistema y garantizar que las entidades que continúan funcionando cumplan con las normativas vigentes.