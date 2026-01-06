6 de enero de 2026 Inicio
Retiraron del mercado una leche de fórmula para bebés por contener una peligrosa bacteria

ANMAT explicó dicha toxina puede generar intoxicaciones alimentarias y cuadros de diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y fiebre en lactantes a las pocas horas de consumir el producto.

Nestlé hizo un retiro voluntario y preventivo de varios lotesde fórmulas lácteas en polvo

La merca Nestlé Argentina S.A inició el retiro voluntario y preventivo de varios lotes de leche de fórmula para bebés por contener una peligrosa bacteria, según informó la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Se trata del producto de elaboración nacional y un lote importado, distribuidos en la provincia de Santa Fe y con fechas de vencimiento entre diciembre de 2026 y junio de 2027.

La medida del retiro se produjo luego que se detectara la presencia de la bacteria Bacillus Cereus, capaz de generar toxinas como la cereulida, que pueden ocasionar intoxicaciones alimentarias y cuadros de diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y fiebre en lactantes a las pocas horas de consumir productos contaminados.

Desde la ANMAT explicaron que esta bacteria se encuentra habitualmente en el suelo y el agua y se caracteriza por su capacidad de formar esporas resistentes, lo que dificulta su eliminación en determinadas condiciones.

Ante esta situación, recomiendan a los consumidores a no utilizar los productos y a los comercios retirarlos inmediatamente de la venta y comunicarse con sus proveedores. Para consultas, la empresa habilitó una línea telefónica (0800-999-8100, opción 3) y vía mail a [email protected].

Cuáles son las marcas afectados por la bacteria en la leche en polvo

Provincia de Santa Fe

Fórmula láctea para lactantes en polvo

Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO

Presentación: 400 g

RNE N°: 21-114032

RNPA N°: 21-130136

Lotes y fechas de vencimiento:

  • Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026

  • Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027

  • Lote 524728872A – Vencimiento 31/03/2027

Fórmula láctea para lactantes en polvo

Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO

Presentación: 800 g

RNE N°: 21-114032

RNPA N°: 21-130136

Lotes y fechas de vencimiento:

  • Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026

  • Lote 522828872A – Vencimiento 28/02/2027

  • Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027

  • Lote 528928872A – Vencimiento 30/04/2027

  • Lote 528928872B – Vencimiento 30/04/2027

  • Lote 529028872A – Vencimiento 30/04/2027

  • Lote 533228872B – Vencimiento 31/05/2027

  • Lote 533328872A – Vencimiento 31/05/2027

Producto importado

Origen: Suiza

Alimento para propósitos médicos específicos en polvo para lactantes

Marca: Nestlé Alfamino

Presentación: 400 g

RNE N°: 00-014591

RNPA N°: 079-00-022965

Lote y fecha de vencimiento:

  • Lote 51690017Y1 – Vencimiento 30/06/2027
