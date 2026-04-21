Juicio por la muerte de Diego Maradona: los audios de Leopoldo Luque que contradicen su defensa

En el material, incorporado recientemente al segundo proceso judicial, el neurocirujano intenta trasladar la responsabilidad médica del fallecimiento al entorno del astro argentino. Habló de "cuestiones que no se pueden manejar".

En una nueva jornada del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se conocieron audios que complican la situación de Leopoldo Luque y contradicen su defensa . En el material, incorporado recientemente a la causa, el neurocirujano intenta trasladar la responsabilidad médica del fallecimiento al entorno del astro argentino. Entre otras declaraciones, el médico habla de "cuestiones que no se pueden manejar".

"Voy a armar una historia clínica bien armada. Necesito las fechas de todos, todos los días que yo fui. Desde la primera vez que fui y lo que que hizo él en el medio también, esa información. Potencialidades de muerte él inminente no tiene. Tiene una enfermedad crónica que es el alcoholismo, que se yo ", se lo escucha expresar a Luque en un primer momento.

Para luego agregar: " Pero la responsabilidad no me cabe . Pero si llega a tirar alguien, ponele la familia en mi contra, la hija, quien sea, los papeles tienen que estar bien ordenados. Ese es el punto"

En el continuado de la charla con su colega, detalla que le van hacer firmar a Maradona un consentimiento "donde se le explica el tratamiento, los pro y los contra, y si está de acuerdo o no. Eso lo tiene que firmar".

"Que firme que es consciente de todo, que no tiene que tomar alcohol, de que se le explica lo de salud mental y él no quiere. Todo" , concluye el audio que fue reproducido este martes en la sala de audiencia e hizo llorar a Gianinna Maradona, que declaró ante los jueces.

Gianinna habló sobre los primeros contactos que tuvo con los profesionales imputados por la muerte de Maradona

En su declaración, Gianinna Maradona recordó sobre los primeros contactos con los tres principales acusados por la muerte de Diego, Leopoldo Luque (neurocirujano), Agustina Cosachov (psiquiatra) y Carlos Díaz (psicólogo).

“Con Luque venía hablando de la salud de mi papá. Con él empecé a hablar unos meses antes, bastante, de la muerte de mi papá. Él era su médico, la persona responsable. Él era el encargado de decirme a mí el parte médico cuando mi papá estuvo ingresado en Ipensa”, señaló.

Con Cosachov se comunicó recién el 2 de noviembre, después del episodio de su cumpleaños. “El 30 de octubre, cuando todos vimos lo que vimos en la tele, me comunico con Jana y Diego Jr. y les pregunté si ellos lo veían normal o si veían que esto se iba poniendo peor. Me dijeron de todo, dije que hablemos con los médicos porque estaba todo mal y cada vez iba peor”.

“Quería saber qué medicación estaba tomando porque mi papá no era mi papá, lo habían cambiado, estaba dormido, lento, irreconocible. Era la persona más rápida del planeta y estaba cada vez peor. Le mandó un mensaje a Cosachov, me presentó, hicimos un meet. Quería que fuera con todos mis hermanos juntos porque a cada uno le decía una cosa distinta sino. Personalmente recién la conocí en la Clínica Olivos”, explicó.

En cuanto sobre Díaz, explicó que la psiquiatra le dijo que “había un psicólogo que estaba atendiendo a mi papá”. “Estábamos en la Clínica Olivos, en una reunión, Díaz llegó tarde, se presentó y dijo que era quien lo ayudaba a mi papá en su tratamiento con alcohol y que era especialista en adicciones”.