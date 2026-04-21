21 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Juicio por la muerte de Diego Maradona: los audios de Leopoldo Luque que contradicen su defensa

En el material, incorporado recientemente al segundo proceso judicial, el neurocirujano intenta trasladar la responsabilidad médica del fallecimiento al entorno del astro argentino. Habló de "cuestiones que no se pueden manejar".

Por

Se complica la situación juidical de Leopoldo Luque. 

En una nueva jornada del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se conocieron audios que complican la situación de Leopoldo Luque y contradicen su defensa. En el material, incorporado recientemente a la causa, el neurocirujano intenta trasladar la responsabilidad médica del fallecimiento al entorno del astro argentino. Entre otras declaraciones, el médico habla de "cuestiones que no se pueden manejar".

Te puede interesar:

Juicio por la muerte de Maradona: Gianinna se descompensó al escuchar los audios de Luque

"Voy a armar una historia clínica bien armada. Necesito las fechas de todos, todos los días que yo fui. Desde la primera vez que fui y lo que que hizo él en el medio también, esa información. Potencialidades de muerte él inminente no tiene. Tiene una enfermedad crónica que es el alcoholismo, que se yo", se lo escucha expresar a Luque en un primer momento.

Para luego agregar: "Pero la responsabilidad no me cabe. Pero si llega a tirar alguien, ponele la familia en mi contra, la hija, quien sea, los papeles tienen que estar bien ordenados. Ese es el punto"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2046629331280212316&partner=&hide_thread=false

En el continuado de la charla con su colega, detalla que le van hacer firmar a Maradona un consentimiento "donde se le explica el tratamiento, los pro y los contra, y si está de acuerdo o no. Eso lo tiene que firmar".

"Que firme que es consciente de todo, que no tiene que tomar alcohol, de que se le explica lo de salud mental y él no quiere. Todo", concluye el audio que fue reproducido este martes en la sala de audiencia e hizo llorar a Gianinna Maradona, que declaró ante los jueces.

Gianinna habló sobre los primeros contactos que tuvo con los profesionales imputados por la muerte de Maradona

En su declaración, Gianinna Maradona recordó sobre los primeros contactos con los tres principales acusados por la muerte de Diego, Leopoldo Luque (neurocirujano), Agustina Cosachov (psiquiatra) y Carlos Díaz (psicólogo).

Con Luque venía hablando de la salud de mi papá. Con él empecé a hablar unos meses antes, bastante, de la muerte de mi papá. Él era su médico, la persona responsable. Él era el encargado de decirme a mí el parte médico cuando mi papá estuvo ingresado en Ipensa”, señaló.

Con Cosachov se comunicó recién el 2 de noviembre, después del episodio de su cumpleaños. “El 30 de octubre, cuando todos vimos lo que vimos en la tele, me comunico con Jana y Diego Jr. y les pregunté si ellos lo veían normal o si veían que esto se iba poniendo peor. Me dijeron de todo, dije que hablemos con los médicos porque estaba todo mal y cada vez iba peor”.

“Quería saber qué medicación estaba tomando porque mi papá no era mi papá, lo habían cambiado, estaba dormido, lento, irreconocible. Era la persona más rápida del planeta y estaba cada vez peor. Le mandó un mensaje a Cosachov, me presentó, hicimos un meet. Quería que fuera con todos mis hermanos juntos porque a cada uno le decía una cosa distinta sino. Personalmente recién la conocí en la Clínica Olivos”, explicó.

En cuanto sobre Díaz, explicó que la psiquiatra le dijo que “había un psicólogo que estaba atendiendo a mi papá”. “Estábamos en la Clínica Olivos, en una reunión, Díaz llegó tarde, se presentó y dijo que era quien lo ayudaba a mi papá en su tratamiento con alcohol y que era especialista en adicciones”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El emotivo recuerdo de Diego Maradona JR. de su padre: Es el capitán de mis días más felices

El emotivo recuerdo de Diego Maradona JR. de su padre: "Es el capitán de mis días más felices"

El debate del segundo juicio de la muerte de Maradona se reanudará este martes 21 desde las 10 

Juicio por la muerte de Maradona: tras la declaración de Gianinna, dispusieron un cuarto intermedio

Rocío Oliva, en pareja con el exfutbolista Néstor Ortigoza, fue a bancar al Millonario. 

Rocío Oliva dijo presente en el Superclásico y opinó sobre el nuevo juicio por Maradona

Diego Armando Maradona y una entrada en calor única.

La historia detrás de la icónica entrada en calor de Diego Maradona al ritmo de Live is Life

Carlovich, un gran jugador que dejó su huella en el Ascenso.
play

"Hoy juega el Trinche": Tomás Carlovich, el mito más grande del fútbol argentino

play

Ángela Lerena en TVR: "Es un gobierno de saqueo total"

Rating Cero

El mediático llevó al teatro el éxito cinematográfico de Sylvester Stallone.

Nico Vázquez es el elegido para conducir Popstars en Telefe: todos los detalles

La Joaqui y Ángela Torres.
play

La Joaqui y Ángela Torres respondieron a la polémica por sus looks similares: "Las lindas hacemos match"

La mediática dejó atrás un pasado escandaloso y apostó por una nueva familia.

"Vuelvo a ser mamá y estoy en mi mejor momento": Jésica Cirio reveló que espera su segundo hijo

Se filtró la lista de Lali para River.

¿Playlist definido? Se filtró qué canciones tocaría Lali en los próximos River

Qué fue de la vida de Nek, el cantante de Laura no está.

Qué fue de la vida del cantante del éxito "Laura no está" en los 90

Juan Reverdito será papá por tercera vez.

Un exparticipante de Gran Hermano 2022 anunció que será padre: "Gracias a Dios"

últimas noticias

Manuel Adorni participa de una misa por el papa Francisco.

Adorni y otros funcionarios participan de una misa en Luján a un año de la muerte del papa Francisco

Hace 5 minutos
Javier Milei se subió al escenario y cantó Libre junto a dos artistas israelíes.

Milei bailó y cantó Libre en el acto del Día de la Independencia de Israel

Hace 23 minutos
Marca federal universitaria.

Las universidades convocaron a otra marcha para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

Hace 34 minutos
Las prepagas vuelven a aumentar en mayo.

Las prepagas vuelven a aumentar en mayo: de cuánto será la suba y en qué empresas

Hace 35 minutos
El mediático llevó al teatro el éxito cinematográfico de Sylvester Stallone.

Nico Vázquez es el elegido para conducir Popstars en Telefe: todos los detalles

Hace 55 minutos