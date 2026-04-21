21 de abril de 2026 Inicio
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Cuándo cae el feriado el 25 de mayo en 2026

Se espera una alta demanda en destinos clásicos de esta fecha, donde se suelen ofrecer menús típicos como locro y empanadas.

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Conocé los detalles sobre este y otros Feriados del quinto mes del año

Conocé los detalles sobre este y otros Feriados del quinto mes del año

  • El quinto mes del 2026 inicia con el feriado del viernes 1 (Día del Trabajador) y cierra con el de la Revolución de Mayo.
  • El feriado nacional se celebrará el lunes 25 de mayo, completando un receso de 3 días que inicia el sábado 23.
  • Es una fecha inamovible, lo que significa que no se traslada y se respeta el día exacto de la efeméride.
  • Se espera una gran actividad en el sector turístico en varios puntos del país, con el clásico protagonismo de platos típicos como el locro y los pasteles.

Muchos argentinos ya comienzan a consultar el calendario para planificar sus descansos del próximo mes. El feriado nacional por el Día de la Revolución de Mayo es una de las fechas patrias más importantes de nuestra historia. En el 2026, este es uno de los Feriados que cae día de semana, garantizando la formación de un freno en la actividad laboral, ideal para participar en las tradicionales celebraciones.

El Día del Trabajador es un feriado de reconocimiento internacional. 
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Al tratarse de un feriado inamovible según la normativa vigente, el descanso no se traslada, permitiendo que las conmemoraciones oficiales se realicen exactamente en la fecha del aniversario. Los comercios que decidan abrir deberán pagar la jornada a sus empleados con el recargo correspondiente, según la Ley de Contrato de Trabajo.

Qué día es el feriado del 25 de mayo en 2026

-calendario feriados anotación

Apenas tres semanas después del descanso por el Día del Trabajador, llegará el lunes 25 de mayo, fecha en que se conmemora el Día de la Revolución de Mayo. Al caer en el inicio de la semana, se genera un fin de semana largo de tres días en todo el territorio nacional, permitiendo un respiro ideal antes de encarar la segunda mitad del año.

Esta festividad es de carácter inamovible, ya que rinde homenaje a la formación del Primer Gobierno Patrio en 1810, un hito fundacional en la historia argentina.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
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