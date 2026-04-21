Asesinaron a un policía que custodiaba una pollería y le robaron la recaudación Se llamaba Mauro Molina e integraba la Policía Bonaerense. El hecho se produjo cuando se retiraba del comercio y fue atacado por un grupo de delincuentes. Por + Seguir en







Un policía fue asesinado en Isidro Casanova.

Un policía de 42 años fue asesinado a balazos en la localidad bonaerense de Isidro Casanova cuando se retiraba de una pollería, en el marco de un robo. Los delincuentes huyeron y permanecen prófugos, por lo que las autoridades ordenaron un operativo para detenerlos.

El periodista Leo García expuso en De Una, por C5N, que la víctima se retiraba de un comercio sobre la Ruta 3, cuando fue atacado por los ladrones: "Se llamaba Mauro Molina y era policía de la Bonaerense. También trabajaba como agente de recaudación de distintos comercios y estaba saliendo de una pollería en Isidro Casanova".

"Los delincuentes le cerraron el paso y hubo un enfrentamiento. Lo fusilaron cuando está en el piso. Luego le robaron y se llevaron sus pertenencias. Le sacaron todo lo que tenía", agregó en esta línea.

Mauro Molina Mauro Molina tenía 42 años. En las imágenes de las cámaras de seguridad de un local vecino, se observa el momento en el que al menos dos delincuentes bajaron de una camioneta Volkswagen Amarok y se acercaron rápidamente al vehículo de recaudación que intentaron robar, forcejearon con la víctima y le dispararon, por lo que Molina quedó tendido en el suelo.

No obstante, los ladrones no pudieron robar el vehículo y huyeron en la misma camioneta en la que llegaron. Por su parte, la víctima fue hallada por policías que realizaban una recorrida por el lugar y fue trasladada al Hospital Paroissien, donde falleció pese a que le realizaron maniobras de reanimación.