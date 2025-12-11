11 de diciembre de 2025 Inicio
Familiares de víctimas de fentanilo adulterado marcharán para "exigir respuestas inmediatas" al Gobierno

Las familias pidieron acompañamiento el próximo martes en dos movilizaciones para solicitar una reunión con el Ministerio de Salud y "seguir dando visibilidad a la tragedia sanitaria".

Por
Movilización de familiares de víctimas de fentanilo adulterado frente al Hospital Italiano en La Plata. (Archivo)

Las víctimas fatales por el uso de fentanilo adulterado en procedimientos médicos ascienden a 173 y sus familias convocaron dos marchas en Buenos Aires y Santa Fe este martes a las 18 para "exigir respuestas inmediatas" al Gobierno y "seguir dando visibilidad a la mayor tragedia farmacológica de la historia Argentina".

En la provincia de Buenos Aires, el punto de manifestación es la Plaza Moreno, La Plata; y en Santa Fe es el Monumento a la Bandera, Rosario. El lema de la nueva movilización es "Verdad y justicia para las víctimas del fentanilo adulterado".

Los objetivos de las familias que organizan las marchas son solicitar una reunión con el Ministerio de Salud y otra con la titular de la ANMAT, Agustina Bisio; reivindicar "el avance judicial y la decisión de trabajar en feria judicial" y "seguir dando visibilidad a la tragedia sanitaria, recordar a cada víctima y denunciar la cadena de negligencias que permitió el envenenamiento masivo".

Cómo avanza la investigación legislativa y la judicial de las muertes por fentanilo adulterado

Como publicó Infobae, el último informe del Cuerpo Médico Forense presentado al juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, confirmó que 38 de las 40 historias clínicas de pacientes fallecidos analizadas (sobre el total de 173) están directamente vinculadas con el uso del fentanilo adulterado fabricado por HLB Pharma Group SA y producido por Laboratorios Ramallo SA.

Las familias elogiaron "el rol de la Justicia" y aseguraron en un comunicado de prensa que es el "único ámbito" donde se "encontraron representadas por sus avances concretos". En la misma línea, criticaron a la comisión investigadora creada por la Cámara de Diputados que "no logró avances significativos en cuanto definir responsabilidades políticas".

"La ausencia de las autoridades sanitarias y la falta de compromiso institucional evidencian un abandono sistémico", apuntaron.

