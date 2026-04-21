Nico Vázquez es el elegido para conducir Popstars en Telefe: todos los detalles Luego del éxito en el teatro con Rocky, el actor vuelve a la conducción del reality musical conde surgieron Mambrú y Bandana. + Seguir en







El mediático llevó al teatro el éxito cinematográfico de Sylvester Stallone. Redes sociales

Después de muchos rumores sobre quién estará al frente de la conducción de Popastars en Telefe, se confirmó que la figura elegida es Nico Vázquez. "Estamos buscando a las nuevas Popstars de la Argentina. Si querés ser una de ellas y tenés entre 18 y 25 años", destacaron en el casting.

señal ya lanzó la convocatoria para las postulantes entre 18 y 25 años.

Entre los nombre que se habían barajado estaban el del youtuber Ian Lucas y el del conductor Nico Occhiato, pero trascendió que el protagonista de Rocky conducirá el reality musical.

La noticia fue una primicia de Paula Varela, en Intrusos: "Confirmamos que se viene Popstar a la pantalla de Telefe. Quieren el lanzamiento para junio/julio. Ya en mayo está citado todo el equipo de producción", empezó la panelista.

Agregó que "el conductor, quien ya firmó y está cerrado, es Nico Vázquez", en relación al certamen donde se descubren talentos, del que participaron quienes después integrarían Mambrú y Bandana.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nico Vazquez (@nicovazquezok) El antecedente de Nico Vázquez en la conducción Nico Vázquez y Gimena Accardi, su expareja durante 18 años, condujeron el programa Como anillo al dedo, un programa de entretenimiento en El Trece, entre 2015 y 2017. El ciclo enfrentaba a parejas, ya sea de famosos o del público, en juegos de destreza, ingenio y complicidad por un premio final. Se caracterizó por su tono humorístico y dinámicas de convivencia.