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Nico Vázquez es el elegido para conducir Popstars en Telefe: todos los detalles

Luego del éxito en el teatro con Rocky, el actor vuelve a la conducción del reality musical conde surgieron Mambrú y Bandana.

El mediático llevó al teatro el éxito cinematográfico de Sylvester Stallone.

El mediático llevó al teatro el éxito cinematográfico de Sylvester Stallone.

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Después de muchos rumores sobre quién estará al frente de la conducción de Popastars en Telefe, se confirmó que la figura elegida es Nico Vázquez. "Estamos buscando a las nuevas Popstars de la Argentina. Si querés ser una de ellas y tenés entre 18 y 25 años", destacaron en el casting.

La mediática dejó atrás un pasado escandaloso y apostó por una nueva familia.
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señal ya lanzó la convocatoria para las postulantes entre 18 y 25 años.

Entre los nombre que se habían barajado estaban el del youtuber Ian Lucas y el del conductor Nico Occhiato, pero trascendió que el protagonista de Rocky conducirá el reality musical.

La noticia fue una primicia de Paula Varela, en Intrusos: "Confirmamos que se viene Popstar a la pantalla de Telefe. Quieren el lanzamiento para junio/julio. Ya en mayo está citado todo el equipo de producción", empezó la panelista.

Agregó que "el conductor, quien ya firmó y está cerrado, es Nico Vázquez", en relación al certamen donde se descubren talentos, del que participaron quienes después integrarían Mambrú y Bandana.

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El antecedente de Nico Vázquez en la conducción

Nico Vázquez y Gimena Accardi, su expareja durante 18 años, condujeron el programa Como anillo al dedo, un programa de entretenimiento en El Trece, entre 2015 y 2017. El ciclo enfrentaba a parejas, ya sea de famosos o del público, en juegos de destreza, ingenio y complicidad por un premio final. Se caracterizó por su tono humorístico y dinámicas de convivencia.

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