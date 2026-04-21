¿Playlist definido? Se filtró qué canciones tocaría Lali en los próximos River El extenso repertorio generó especulaciones sobre posibles cambios en el formato del show, sorpresas en el escenario e incluso la inclusión de temas que no venían formando parte habitual de sus giras + Seguir en







Se filtró la lista de Lali para River. Instagram: lali

Lali Espósito agotó sus shows del 6 y 7 de junio de 2026 en el Estadio Monumental y generó expectativa con una playlist de 38 temas que anticipa el setlist.

El repertorio estará centrado en su álbum No vayas a atender cuando el demonio llama, con canciones como “Fanático”, “Disciplina”, “Obsesión” y “N5”.

También incluirá clásicos como “Ego” y “100 Grados”, combinando su etapa actual con hits que marcaron su carrera.

El show promete una puesta visual y coreográfica ambiciosa, apuntando a convertirse en un hito dentro del pop argentino. La cuenta regresiva para el desembarco de Lali Espósito en el Estadio Monumental entró en su etapa más intensa tras la filtración de un posible listado de canciones. La artista, que agotó las funciones del 6 y 7 de junio de 2026 en Estadio Monumental en tiempo récord, revolucionó a sus fans al compartir una playlist titulada “Nos vemos en River”. Con 38 temas que recorren toda su carrera, todo indica que se trata de la base del show más ambicioso de su trayectoria.

El repertorio pone el foco en su etapa más reciente, marcada por el concepto de su álbum No vayas a atender cuando el demonio llama. Canciones como “Fanático”, “Disciplina”, “Obsesión” y “N5” aparecen como los momentos más potentes, mientras que clásicos como “Ego” y “100 Grados” aseguran una cuota de nostalgia. Esta combinación refuerza la idea de un espectáculo que mezcla su sonido actual, más oscuro y electrónico, con los hits que la consolidaron en el pop argentino.

Lali en River Instagram: lali El show llega en un momento clave de su carrera, tras un 2025 consagratorio en el que hizo historia con múltiples estadios agotados. Con el impulso de su documental en Netflix y una puesta en escena que promete alto impacto visual y coreográfico, todo apunta a que sus presentaciones en River serán mucho más que un recital: un evento que busca marcar un antes y un después en el pop nacional.

Cuál sería el setlist de Lali en los recitales de River La expectativa por el desembarco de Lali Espósito en el Estadio Monumental, los próximos 6 y 7 de junio de 2026, alcanzó su punto máximo tras la difusión de una playlist oficial titulada “Nos vemos en River”. Con 38 canciones, esta selección se perfila como la base del setlist para ambas noches y anticipa un show dividido en bloques que alternarán la fuerza del pop electrónico con momentos más íntimos, recorriendo toda su carrera solista.

Lali Espósito Lali alentó los rumores de una presentación en River en junio de 2026. Redes sociales El eje del espectáculo estará puesto en su etapa más reciente, marcada por el álbum No vayas a atender cuando el demonio llama. Todo indica que el inicio será con temas como “Fanático” y “Obsesión”, seguidos por “Disciplina” y “N5”, pilares de su identidad actual. Estas canciones estarán acompañadas por coreografías exigentes y una puesta en escena de alto impacto, en línea con el crecimiento que la llevó a hacer historia en escenarios masivos.

Para equilibrar la intensidad, el recorrido incluirá clásicos como “Ego”, “Boomerang” e “Histeria”, sumando momentos más emocionales dentro del show. También aparecen títulos muy valorados por sus fans, como “Ladrón” y “Cómprame un Brishito”, junto con material reciente. Con este repertorio, Lali se prepara para ofrecer un espectáculo extenso y ambicioso, pensado no solo como un repaso de su presente, sino como una consagración definitiva en el escenario más grande del país.